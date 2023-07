La Roma compie 96 anni, che festa al Pantheon. Mou: “Auguri a questo club storico e ai suoi tifosi unici” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Oggi alle 16 la Roma partirà per il ritiro ad Albufeira, in Portogallo, dove rimarrà fino al 2 agosto. Questa scelta permetterà a Mourinho di allenare la squadra in condizioni climatiche più miti rispetto a quelle della Capitale.

Durante il ritiro, sono previste tre amichevoli: la prima contro il Braga il 26 luglio, la seconda contro un club ancora da definire e la terza contro il Farense il 2 agosto.

Nel frattempo, ieri sera, un lungo corteo di tifosi (circa tremila) ha attraversato il centro storico della città per festeggiare il 96º anniversario del club. Durante la sfilata sono stati esposti dei vessilli (“Uefa mafia” tra i più emblematici), cantati cori e colorate le strade con fumogeni.

La festa per le strade della capitale è stata decisamente suggestiva e si è conclusa a tarda notte. All’Isola Tiberina è stato srotolato un enorme stendardo con lo stemma ASR sopra.

Anche Josè Mourinho ha voluto fare il suo personale buon compleanno alla Roma, scrivendo sui social: “Auguri a questo club storico e ai suoi tifosi unici. Forza Roma sempre“.