Tra Morata e Scamacca c’è André Silva: Pinto al lavoro per l’ex Milan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – In attesa di novità per Scamacca, l’altro grande obiettivo sul mercato degli attaccanti, Tiago Pinto si sta muovendo sotto traccia su altri profili nel caso in cui le due piste principali si dovessero rivelare impossibili da concretizzare.

Depennato il nome di Noah Okafor, finito al Milan per circa 14 milioni di euro, ce n’è un altro che resta nella lista del general manager giallorosso, ed è quello di André Silva. Un giocatore che stuzzica le fantasie di Pinto.

L’ex attaccante del Milan, che in rossonero non ha lasciato un grande ricordo (24 presenze e due gol nella stagione 2017-2018), ha vissuto un periodo di rinascita in Bundesliga. Trasferitosi all’Eintracht Francoforte nell’estate del 2019, il giocatore ha realizzato 12 gol nella prima stagione e addirittura 28 nella seconda.

Nel 2020 Silva viene acquistato dal Lipsia per 23 milioni, ma non riesce a ripetere i fasti di Francoforte: il primo anno gioca 33 partite realizzando 11 gol, ma la scorsa stagione si ferma a 4 reti in 30 gare disputate con la maglia Red Bull. Il Lipsia è disposto a cederlo, la Roma ci pensa in prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Il Messaggero