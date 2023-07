Ecco i convocati per il ritiro in Portogallo: presenti Karsdorp, Pagano e Pisilli. Out Shomurodov, Reynolds, Vina e Villar (COMUNICATO AS ROMA)

NOTIZIE AS ROMA – La Roma è pronta a lasciarsi alle spalle Trigoria e a raggiungere il Portogallo per svolgere la seconda parte del ritiro precampionato. I giallorossi resteranno ad Albufeira fino al 2 agosto, dove sono in programma alcune amichevoli.

Con una comunicato apparso sul sito ufficiale del del club, Mourinho ha diramato la lista dei convocati: presente Rick Karsdorp, così come i due primavera Pisilli e Pagano.

Fuori dalla lista invece Shomurodov, Reynolds, Villar e Vina, che ormai non rientrano più nei piani di Mourinho e sono in cerca di una nuova sistemazione.

Assenti ovviamente anche i due infortunati Abraham e Kumbulla.

L’elenco dei convocati con i relativi numeri di maglia:

1 Rui Patricio

63 Pietro Boer

99 Mile Svilar

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

5 Evan Ndicka

6 Chris Smalling

14 Diego Llorente

19 Zeki Celik

23 Gianluca Mancini

37 Leonardo Spinazzola

4 Bryan Cristante

7 Lorenzo Pellegrini

8 Nemanja Matic

22 Houssem Aouar

43 Rasmus Kristensen

52 Edoardo Bove

59 Nicola Zalewski

60 Riccardo Pagano

61 Niccolò Pisilli

11 Andrea Belotti

18 Ola Solbakken

21 Paulo Dybala

92 Stephan El Shaarawy

(Fonte: Asroma.com)