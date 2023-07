Calciomercato Roma, il West Ham non convoca Scamacca per l’amichevole contro il Dagenham & Red

CALCIOMERCATO AS ROMA – Gianluca Scamacca, da tempo associato alla Roma in ottica calciomercato, non giocherà l’amichevole che il West Ham disputerà contro il Dagenham & Red.

L’attaccante infatti non figura infatti tra i convocati (nemmeno per la panchina) che giocheranno la gara questo pomeriggio.

L’ex attaccante del Sassuolo sembra quindi ormai ai margini della squadra allenata da Moyes.