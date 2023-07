Calciomercato Roma, la Roma insiste per Renato Sanches: previsti nuovi contatti ma per ora il PSG non apre al prestito

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma non molla Renato Sanches. Secondo il giornalista Fabrizio Romano la squadra giallorossa è sempre intenzionata a portare il giocatore nella capitale, anche se il PSG non ha ancora deciso nulla sul futuro del giocatore.

La squadra francese però per ora non ha manifestato interesse a trattare sulla base di una cessione in prestito, anche perchè il giocatore è attualmente aggregato regolarmente alla squadra di Luis Enrique.

I giallorossi però sono intenzionati a fare nuovi tentativi nei prossimi giorni.

AS Roma are planning to insist in the next days for Renato Sanches ✨🇵🇹

There’s still no final decision made on PSG side, he’s with Luis Enrique squad and so part of project — no intention to negotiate loan move as of now.

It’s up to PSG. To be discussed again in the next days. pic.twitter.com/K261FqYXdr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023