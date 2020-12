Mangiante (Sky Sport): “Mai sentito Fonseca sfogarsi così. Pedro passeggia, meglio tenerlo in panchina. Servono 4 titolari per competere”

AS ROMA NEWS – Si torna a parlare della prestazione deludente di ieri della Roma, travolta dall’Atalanta per 4 a 1 dopo un avvio promettente. Il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, è intervenuto oggi pomeriggio ai microfoni di Rete Sport per commentare quanto successo ieri sera, sia in campo che nel post partita.

“Due giocatori dell’Atalanta hanno fatto la differenza ieri: Gollini e Ilicic. Se non avessero avuto quel portiere, la Roma avrebbe segnato due gol. Ieri bisognava far giocare chi stava meglio e quei giocatori che avevano giocato bene contro Bologna e Torino: Mkhitaryan e Pellegrini dietro a Dzeko, Veretout e uno tra Cristante e Villar a centrocampo. Pedro lo rispettiamo, ma in questo momento passeggia. Preferisco tenermelo per farlo giocare negli ultimi 30 minuti”.

La Roma ha steccato l’ennesimo scontro diretto, e per Mangiante non è un particolare da poco: “Quando misuri la grandezza di Nadal? Quando gioca contro i primi cinque tennisti al mondo. Così la Roma: bisogna misurare la sua crescita attraverso i big match“. Per ovviare a questa lacuna servirebbe tornare pesantemente sul mercato: “La Roma ha bisogno di inserire quattro titolari in questa rosa per riuscire a vincere partite come quella di ieri”, il pensiero del giornalista di Sky Sport.

Non è poi da sottovalutare lo sfogo di ieri dell’allenatore che a fine partita ha definito la prova della squadra nel secondo tempo “da ragazzini”, parole piuttosto forti: “Non ricordo uno sfogo così netto del mister in un post partita. Definire l’atteggiamento dei giallorossi come quello di bambini significa prendere le distanze dalla prestazione fornita dalla squadra“, ha concluso.

Fonte: Rete Sport