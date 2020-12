Buffon bestemmia durante Parma-Juve, ma non scatta la squalifica. Tifosi giallorossi infuriati

NOTIZIE AS ROMA – Buffon come Cristante, ma il trattamento riservato al portiere della Juventus è stato completamente diverso da quello avuto con il centrocampista giallorosso.

Secondo quanto riporta il sito del Corriere dello Sport, sabato contro il Parma Gianluigi Buffon avrebbe pronunciato “espressioni blasfeme” durante la partita contro il Parma, il tutto immortalato dalle telecamere delle Tv.

Tuttavia, per il portiere della Juve non è arrivata nessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo. Per questo, i tifosi romanisti si sono riversati sui social per protestare. Tanti i commenti polemici da parte dei fan giallorossi, secondo i quali si userebbero due pesi e due misure.

Fonte: Corrieredellosport.it