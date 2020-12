Rabbia Gomez a Striscia la Notizia: scaglia il Tapiro contro Staffelli in uno scatto d’ira

ALTRE NOTIZIE – Non è un momento particolarmente facile per il Papu Gomez, l’attaccante dell’Atalanta che è in rotta con il suo allenatore Gasperini ed è finito fuori rosa per scelta tecnica proprio alla vigilia della partita contro la Roma, vinta poi per 4 a 1.

Oggi l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha provato a consegnare il Tapiro d’Oro all’argentino, senza successo. Prima il giocatore ha eluso le domande che il volto noto della trasmissione televisiva ha provato a porgli, e poi ha avuto uno scatto d’ira improvviso.

“Stavamo per andarcene lasciando il Tapiro sulla macchina del calciatore, e mentre la troupe veniva allontanata da alcuni giocatori dell’Atalanta, tra cui Zapata e Gosens, il Papu ha afferrato il Tapiro e lo ha scagliato contro Staffelli“, racconta Striscia la Notizia in un comunicato. Fortunatamente Gomez non ha ben indirizzato il suo tiro, stavolta di mano, facendo frantumare il poco prestigioso premio in mille pezzi.