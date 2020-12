Kolarov, che flop nell’Inter: con Conte è finito nel dimenticatoio

AS ROMA NEWS – L’ex giallorosso Aleskandar Kolarov sta avendo decisamente poca fortuna nell’Inter. Il terzino serbo, passato ai nerazzurri su espressa richiesta di Conte durante la scorsa estate, non sta trovando più spazio dopo un avvio di stagione tutt’altro che esaltante.

E’ infatti dal 31 ottobre scorso che Kolarov non mette più piede in campo con l’Inter. Per lui quattro partite da titolare nelle prime sei, uno spezzone da 10 minuti contro il Genoa, poi più nulla. Colpa di una serie di errori che hanno evidentemente lasciato il segno nella testa di Antonio Conte.

Al serbo, fermato anche dal Covid, è stato preferito stabilmente il giovane Bastoni, diventato col passare delle settimane un punto fermo della difesa a tre dell’Inter. E Kolarov? Nel dimenticatoio. Conte non lo utilizza nemmeno da terzino sinistro, ruolo che l’anno scorso occupava stabilmente nella Roma a discapito di Spinazzola. Un avvio di stagione molto deludente che nemmeno il serbo si aspettava.