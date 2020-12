AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 21 dicembre 2020:

Ore 17:00 – Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato a Tmw Radio: “I Friedkin sono brave persone, ma il calcio italiano è un’altra cosa. Guardate Lotito, è sempre presente se deve prendere una decisione, così come De Laurentiis. La Roma ha giocatori meravigliosi ma è discontinua, va subito in depressione. I ragazzi sono un po’ spocchiosi”.

Ore 16:10 – Marash Kumbulla ha parlato a Tele Radio Stereo della sconfitta di ieri: “Ne parleremo col mister, nel secondo siamo calati, abbiamo fatto fatica contro una squadra forte. Dobbiamo subito ripartire, sennò non miglioriamo mai. Dobbiamo guardare gli errori e non ripeterli. Difficoltà con le grandi? Dimostreremo che non è così, lo abbiamo già fatto contro Juve e Milan dimostrando di potercela giocare con tutti. Ieri è andata male, ma ci rifaremo”.

Ore 13:20 – Il prossimo sponsor tecnico della Roma sarà con ogni probabilità la New Balance. Altre indiscrezioni stanno filtrando sull’accordo tra le parti: il marchio offre alla Roma un ingaggio annuale da 4 milioni a stagione. Il sito footyheadlines.com ha già pubblicato un’immagine di una maglia della Roma griffata NB.

Ore 12:30 – Sarà il signor Luca Pairetto a dirigere Roma-Cagliari di mercoledì prossimo. Al Var ci sarà invece il signor Manganiello.

Ore 11:00 – La Roma sta pensando di sostituire Pau Lopez con Salvatore Sirigu a gennaio. Lo rivela la Gazzetta dello Sport.

Ore 9:30 – Si avvicina l’acquisto di Bryan Reynolds: Ryan Friedkin al lavoro per chiudere e anticipare la concorrenza di Juventus, Milan, Lione e Marsiglia. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…