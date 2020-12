Roma: anno nuovo, portiere nuovo. In arrivo Sirigu, Pau Lopez via in prestito

AS ROMA NEWS – Anno nuovo, portiere nuovo. La Roma va a caccia di un rinforzo tra i pali dopo gli errori madornali commessi ultimamente da Mirante e l’incostanza di Pau Lopez, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). Si riapre dunque il mercato giallorosso per un reparto che piange dai giorni della partenza di Alisson.

“In arrivo Sirigu”, titola il quotidiano, un nome caldo già lo scorso settembre. Allora Cairo disse di no, ma oggi l’azzurro è stato declassato e di sicuro non farà da secondo in granata. Il suo procuratore, Branchini, ieri ha glissato: «Ne parleremo al momento opportuno». L’ex portiere del PSG ha il contratto in scadenza nel 2022 e può partire per 5-6 milioni che possono essere ammortizzati dall’inserimento di un giovane in prestito.

In seconda fila c’è Silvestri del Verona. Con Sirigu la Roma prenderebbe un portiere esperto che potrebbe far crescere col passare dei mesi il promettente Boer. Prima, però, bisogna cedere Pau Lopez, impresa molto difficile visto che a bilancio figura a 22 milioni. Più facile trovare un prestito all’estero (ma per la Gazzetta dello Sport è possibile anche uno scambio di prestiti col Torino per avere Sirigu). Mirante in quel caso tornerebbe a fare la riserva.

Fonte: Leggo / Gazzetta dello Sport