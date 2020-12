Friedkin ci riprova: nuovo delisting in vista, così la Roma può uscire dalla Borsa

NOTIZIE AS ROMA – La Roma potrebbe presto uscire dalla Borsa. Il primo tentativo fallito di “delisting” non ha colto di sorpresa la nuova proprietà del club capitolino, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

I Friedkin sanno che, per tanti piccoli azionisti, mantenere il controllo dei titoli giallorossi in loro possesso rappresenta sia una questione affettiva, sia una maniera per esprimere fiducia nel nuovo corso.

Ma l’ipotesi del “delisting”, che servirebbe sia a ridurre le spese che a dare più snellezza al processo decisionale, non è stata accantonata. Varata pochi giorni fa la ricapitalizzazione da 210 milioni, che può concludersi entro il dicembre 2021, la famiglia Friedkin potrebbe salire nella quota di controllo del club (attualmente è all’86,8%), giungendo così a sfondare quel muro del 90%, che consentirebbe appunto di richiedere l’uscita dalla Borsa.

Fonte: Gazzetta dello Sport