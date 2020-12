Reynolds-Roma, fumata grigia: manca l’accordo con il calciatore. Le ultime

AS ROMA NEWS – Fumata grigia nell’affare Bryan Reynolds. La Roma, dopo aver trovato un accordo per il cartellino del classe 2001, valutato 7,5 milioni più il 15% sulla futura rivendita, non è stata ancora raggiunta un’intesa contrattuale con il ragazzo e il suo entourage.

A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). Prima della partita con l’Atalanta Ryan Friedkin ha inviato la sua proposta, che è stata valutata dalla controparte in una riunione andata in scena nella notte tra domenica e lunedì: la comunicazione giunta a Trigoria è che l’offerta non è sufficiente a convincere Reynolds e la sua famiglia a dire sì.

Come accade in ogni contrattazione c’è bisogno di tempo per arrivare alla stretta di mano definitiva (o alla rottura) e ora la palla è in mano ai proprietari della Roma, che devono decidere se avvicinarsi alle cifre di ingaggio richieste dal calciatore in forza al Dallas, seguito con interesse anche da Juventus, Bruges e Marsiglia.

Fonte: Il Tempo