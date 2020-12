Tutto fatto con New Balance: sarà il nuovo sponsor tecnico della Roma

AS ROMA NEWS – E’ praticamente definita in tutti i dettagli la futura partnership tra la Roma e la New Balance, che diventerà il nuovo sponsor tecnico del club giallorosso a seguito della rottura con la Nike. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

La casa d’abbigliamento di Boston garantirà 3,5 milioni di euro annui alle quali bisognerà poi aggiungere le percentuali sulla vendita del materiale, con il club che è riuscito su questo punto della trattativa a strappare numeri più alti rispetto a quanto previsto dal precedente accordo.

L’annuncio dovrebbe arrivare a breve. Dopo la rottura con la Nike, la Roma dei Friedkin riparte dalla New Balance.

Fonte: Il Tempo