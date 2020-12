Il portiere, Smalling e Pedro: la Roma ha tre nodi da sciogliere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ci sono tre nodi da sciogliere nella Roma, tre domande spinose che ha lasciato la sconfitta di Bergamo e alle quali, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri) bisogna dare una risposta adeguata.

La prima è la mancanza di un portiere affidabile: Pau Lopez aveva ritrovato il posto per l’infortunio a Mirante, ma contro il Torino non ha convinto e, a Bergamo, Fonseca è tornato su Mirante. Come a Napoli – altra partita in cui la Roma ha subito 4 gol – non è stato irreprensibile. Senza pretendere un Donnarumma, la Roma è comunque lontana dall’avere un portiere affidabile al 100%, che a fine campionato ha portato punti.

La seconda domanda riguarda Smalling, un giocatore che sembra essere impacciato nella difesa a tre: l’inglese, riscattato dal Manchester United dopo una telenovela estiva, non ha ripetuto la scorsa stagione, prima fermato da un problema al ginocchio e adesso in difficoltà con la difesa a tre. Abituato alla linea a 4, l’inglese non ha nella costruzione dell’azione il suo punto di forza.

Infine l’ultima domanda senza risposta riguarda il crollo del centrocampo, che può essere simboleggiato dalla partita di Pedro: Fonseca punta quasi sempre sui tre tenori: Dzeko 34 anni, lo spagnolo 33 e Mkhitaryan 31. La mossa ha un senso contro le «piccole», regolarmente battute con la qualità enorme del trio, però contro le “big” il centrocampo va in sofferenza.

Fonte: Corriere della Sera