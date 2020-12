Fonseca attacca la squadra e rischia. I dubbi della dirigenza, deciderà Tiago Pinto

NOTIZIE ROMA CALCIO – Paulo Fonseca scarica le responsabilità del brutto ko dei Bergamo sulla squadra, definendo la prestazione dei suoi ragazzi “da bambini“.

Una scelta rischiosa, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (G. Lengua): addossare tutte le colpe di una partita persa malamente sulle spalle dei calciatori è una mossa che a lungo andare potrebbe non pagare.

Basti pensare a quanto è successo qualche anno fa con Eusebio Di Francesco, scrive il giornale romano, l’allenatore della Roma che è finito per essere stato scaricato dal gruppo e quindi esonerato dal club giallorosso. Proprio l’ex tecnico tornerà da avversario domani sera all’Olimpico domani alla guida del Cagliari.

Il ko con l’Atalanta non lascia tranquilli i nuovi proprietari della società giallorossa, scrive invece il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Numeri alla mano, rispetto alla passata stagione il rendimento della squadra non è migliorato. Il futuro del tecnico sarà deciso da Tiago Pinto, in arrivo dopo le feste per insediarsi nel nuovo ruolo di general manager.

Tutto dipenderà solo dalla qualificazione in Champions, che per una clausola inserita nel suo contratto, in scadenza a giugno, gli darebbe la certezza della conferma. Tra i dirigenti ci sono molto perplessità su come Fonseca ha gestito la partita di Bergamo.

Fonte: Il Messaggero / Corriere dello Sport