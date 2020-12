La Roma punta su Silvestri: al Verona il prestito di Pau Lopez più soldi, c’è già l’ok del calciatore

AS ROMA CALCIOMERCATO – Si continua a parlare di portiere in casa giallorossa. Il problema tra i pali sembra diventato una proprietà per la Roma in vista del prossimo mercato. Stando a quanto racconta oggi Il Romanista (P. Torri), l’obiettivo numero uno a Trigoria è Marco Silvestri.

La Roma ha intenzione di offrire il prestito di Pau Lopez più soldi. Un ostacolo all’affare è rappresentato dai rapporti non idilliaci tra le due società, dopo la vicenda Diawara con tanto di appuntamento in tribunale. Ma certi problemi si superano sempre quando si parla di soldi.

I dirigenti romanisti (a partire da Tiago Pinto) sanno di aver già il supporto di Silvestri, pronto a trasferirsi in giallorosso. L’opzione Sirigu invece sembra non entusiasmare a Trigoria: il portiere del Torino è stato offerto alla Roma, ma la proposta non è stata presa in considerazione.

Fonte: Il Romanista