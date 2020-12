“ON AIR!” – MAGNI: “Con 18 milioni ti puoi portare a casa Milik e Gomez, ma quando ti ricapita”, CIARDI: “Fonseca sembra un intruso, è sempre colpa sua quando si perde”, JURIC: “Smalling? L’anno scorso non avrebbe fatto fare quel gol a Zapata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Se il campionato finisse oggi la Roma sarebbe in Champions League. Quelli che oggi sono i critici più feroci di squadra e allenatore sono quelli che ci avevano pronosticato settimi…ma se siamo quarti, che cavolo volete? Certo, la scoppola di Bergamo fa male. Abbiamo preso quattro gol, e quando si alza il livello delle avversarie si prendono troppo spesso delle sveglie colossali. Ma ormai è passata, ora c’è Roma-Cagliari, lasciamo perdere i cavalieri del caos, che sono sempre gli stessi…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io difendo il lavoro fatto da Fonseca. La sconfitta di Napoli è stata colpa sua quanto quella dei giocatori. Ma se contro l’Atalanta vedo un primo tempo di una squadra bella e capace di fare male all’avversario, vuol dire che probabilmente la partita era stata preparata con i criteri di un allenatore che sa come affrontare l’Atalanta. Ma secondo voi l’allenatore rientra negli spogliatoi e dice: “Va bene ragazzi, basta così, ora fermiamoci e spalanchiamo le porte all’Atalanta“…mi pare impossibile…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il problema della Roma sembrano essere diventati i secondi tempi, ma in realtà ha sbagliato tre secondi tempi su 24. Dalle reazioni dei tifosi Fonseca mi sembra quasi un intruso: quando si vince è la Roma di Mkhitaryan, quando perde invece torna a essere la Roma di Fonseca. Se stamattina mi dicessero che la Roma può prendere Guardiola, Mourinho o Allegri, a malincuore, perchè a me Fonseca piace, direi cavolo qua si prende un allenatore da 30 milioni e si farà un mercato da 300 milioni… Ma visto se va via Fonseca domani, la Roma dovrebbe scegliere tra Mazzarri e non so chi… Se domani la Roma dovesse vincere, sarebbe quarta quasi al termine del girone di andata. Ma allora qualcosa lo ha portato questo allenatore…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Cominciano ad addensarsi nubi nere sulla testa del povero Fonseca. Scrivono che ci penserà Tiago Pinto a decidere se rimarrà o meno… Ho letto di una Roma straordinaria nel primo tempo, ma io ho visto una squadra che subiva, era l’Atalanta che pur giocando male faceva la partita… Io ero convinto che la Roma potesse battere l’Atalanta, avevo visto una bella squadra contro Bologna e Torino…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Visto che la Roma è in una posizione che le consente di lottare per le prime quattro in campionato ed è in corsa anche per Coppa Italia ed Europa League, possiamo sperare che i proprietari intervengano sul mercato di gennaio? Io penso che sarebbe il caso. Gomez? Se ce l’avevi a Bergamo lo avresti messo contro l’Atalanta? I calciatori forti ti servono sempre…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La situazione economica è quella che è, sono stati deliberati 200 milioni di aumento di capitale per cominciare a rimettere a posto una situazione finanziaria disastrosa lasciata dalla precedente proprietà, ed è sempre bene ricordarlo. Mercato? Per certi punti di vista sarebbe rassicurante un programma del tipo: ora non si può fare molto, cerchiamo di fare il meglio che si può con quello che abbiamo, e poi da giugno si riparte. Sarei più rassicurato perchè nei programmi della società non ci sarebbe questo cappio del quarto posto da raggiungere a ogni costo per poter programmare il futuro del club. Certo, ora sul mercato ci sono dei last minute possibili che farebbero molto al caso della Roma: con 17-18 milioni ti potresti portare a casa Milik e Papu Gomez, e allora sì che la squadra sarebbe più forte. E’ un’occasione che non ti capita tutti gli anni…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se le parole di Fonseca rischiano di mettergli contro lo spogliatoio? Non credo che la Roma abbia queste personalità in campo tali da fargliela pagare… Mancini stesso ha avvalorato quella tesi al termine della partita. Forse è il termine “bambini” che ha fatto discutere, ma non mi soffermerei troppo su questa storia. Pedro una cambiale? Io me la tengo questa cambiale, poi se ci sarà qualcuno più forte di lui in grado di togliergli il posto allora meglio…”

Marco Juric (Rete Sport): “Smalling non lo vedo ancora al 100%, l’anno scorso non avrebbe fatto girare Zapata in quel modo in area di rigore. Però Chris Smalling tutta la vita… Portiere? Io continuerei a puntare su Mirante: i suoi errori sono stati meno evidenti, e poi non si deprime rispetto a Pau Lopez…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Nel calcio comandano sempre i risultati, e la Roma ci mette il suo su questa altalena di giudizi e sentimenti, passando dalle vittorie a clamorose sconfitte. Domani c’è una partita fondamentale che ti permetterebbe di mantenere il quarto posto prima di Natale. Poi la Roma avrà Sampdoria e Crotone alla ripartenza, e se fai un probabile filotto visto come si è comportata con le squadre che la seguono in classifica ti presenteresti allo scontro con l’Inter con una prospettiva molto interessante. Battendo il Cagliari ti riscatteresti subito e metteresti alle spalle quella sconfitta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dalla Roma mi aspetto la stessa risposta avuta dopo la gara di Napoli. La Roma con le piccole vince sempre facile, ma la condizione non è ottimale. Il Cagliari in questo momento non è che se la passa benissimo, Di Francesco deve inventarsi qualcosa, deve trovare la prestazione. Ora torna a Roma…però i giallorossi devono tornare assolutamente a vincere…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma sta facendo un buon campionato, quasi ottimo. Perde con le grandi, soprattutto gioca male con le grandi. Ma col Cagliari penso che vincerà. Dare tutte ste colpe a Fonseca perchè ha fatto giocare Pedro sono eccessive. Lui è un grande giocatore, se ce l’ho io lo faccio giocare. Non penso che con Villar al posto suo sarebbe cambiato granché…”

Franco Melli (Radio Radio): “Roma-Cagliari? Mi aspetto una vittoria senza troppe complicazioni. Mi aspetto una Roma che riparta alla grande, anche perchè i tre punti danno sempre una sensazione di abbondanza. Mi aspetto una vittoria, ma Di Francesco domani darebbe chissà cosa per fare una bella figura contro i giallorossi…”

