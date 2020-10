Mangiante (Sky Sport): “Pellegrini si fa ben volere da allenatori e compagni. Friedkin vuole tenere sia lui che Zaniolo”

AS ROMA NEWS – Il giornalista Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport per la Roma, è stato ospite dei microfoni di Rete Sport per parlare della squadra giallorossa ma soprattutto della situazione di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole:

“Pellegrini è un trequartista incursore, ma con Pedro e MKhitaryan lo vedremo poche volte in quel ruolo. Giocherà spesso sulla mediana, ma lo vedremo quasi sempre in campo a prescindere dal ruolo. Lorenzo è un ragazzo che si fa ben volere da tutti gli allenatori. Si comporta seriamente, non rompe le scatole ed è una bella presenza nello spogliatoio. Ha 24 anni, forse gli serve di più per maturare in campo”.

“Il rinnovo di Pellegrini non sarà un problema, Fienga ha molta stima del ragazzo. Lorenzo ha un amore sconfinato per la Roma, si farà una ragione delle critiche che gli arrivano. Il rinnovo di Zaniolo? C’è una volontà comune, i Friedkin vogliono tenere sia lui sia Pellegrini“.

Fonte: Rete Sport