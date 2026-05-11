Manna a ogni costo: Friedkin in campo per convincere De Laurentiis – VIDEO!

La Roma ha individuato in Giovanni Manna il profilo ideale per il ruolo di nuovo direttore sportivo. Con Massara ormai vicino all’addio, il club giallorosso è al lavoro per consegnare a Gasperini un ds con cui costruire un rapporto tecnico forte e condividere pienamente le strategie del futuro.

Proprio Gasperini avrebbe indicato Manna come prima scelta. L’attuale dirigente del Napoli è considerato il candidato perfetto per guidare l’area sportiva della nuova Roma, ma liberarlo dal club partenopeo resta estremamente complicato.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, starebbe intervenendo direttamente la famiglia Friedkin per provare a sbloccare l’operazione. Un segnale forte della volontà del club di accontentare Gasperini e chiudere il prima possibile la questione direttore sportivo.

L’ostacolo principale resta però Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro non ha intenzione di liberare facilmente un dirigente sotto contratto e pretende un compenso economico importante per lasciar partire Manna. Adesso toccherà alla Roma capire fino a che punto spingersi per convincere il Napoli e regalare a Gasperini il dirigente che considera ideale per costruire la prossima stagione.



Fonte: Fabrizio Romano/Youtube