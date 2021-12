Manolas lascia il Napoli e torna in Grecia: giocherà di nuovo nell’Olympiacos

ALTRE NOTIZIE – Kostas Manolas sta per dire addio al Napoli: l’ex difensore giallorosso, passato in azzurro nell’estate del 2019, è prossimo a vestire nuovamente la maglia dell’Olympiacos, club dal quale la Roma lo aveva acquistato nel 2014.

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul proprio sito di riferimento, il difensore è in Grecia dove ha svolto le visite mediche in mattinata.

L’accordo tra Napoli e Olympiacos è stato raggiunto sulla base di circa 3 milioni di euro e nelle prossime ore verranno definiti gli ultimi dettagli per l’intesa. Manolas torna a giocare in patria a soli 30 anni.

Dopo Napoli-Juventus in cui commise un errore clamoroso (servì l’assist a Morata per il gol del vantaggio bianconero), è scivolato dietro le quinte e nella gerarchie di Luciano Spalletti e per lui non c’è stato più spazio anche a causa degli infortuni.