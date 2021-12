ULTIME DA TRIGORIA: Carles Perez torna in gruppo. Per Smalling individuale programmato. Siparietto in partitella (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata ad allenarsi questo pomeriggio a Trigoria in vista della partita di sabato pomeriggio contro l’Atalanta.

Buone notizie per Mourinho, che recupera Carles Perez: lo spagnolo oggi si è allenato regolarmente in gruppo e sarà dunque a disposizione del mister.

Non è ancora al 100% Smalling che oggi ha svolto allenamento individuale programmato: il difensore sta cercando di gestirsi in vista della partita contro i bergamaschi e sabato dovrebbe essere regolarmente in campo.

Siparietto nella partitella di oggi: Zaniolo va in gol tra l’esultanza dei suoi compagni mentre gli avversari chiedevano un gol di mano. Mourinho ha assistito sorridendo soddisfatto. Questo il video.