Manovra Roma: 45 milioni

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Priorità alle cessioni. È questa l’indicazione della Roma sulle prossime mosse di mercato, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. E’ questa la strategia di Souloukou e Ghisolfi per sfoltire la rosa, incassare dopo aver investito cento milioni, e creare un tesoretto utile per andare poi a inserire determinati giocatori nei ruoli più scoperti. Serve tempo, questo De Rossi lo sa, ma la dirigenza giallorossa non vuole certo chiudere così il mercato.

Abraham, Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Shomurodov, Darboe, Zalewski e Solbakken sono i giocatori che la Roma sta provando a piazzare sul mercato per assicurarsi un bottino da investire poi sul mercato. Il totale dei loro stipendi raggiunge i 15 milioni di euro netti a stagione, quasi un terzo del monte ingaggi della rosa giallorossa. E le loro valutazioni possono portare a un bel gruzzolo senz’altro utile per cercare di regalare al tecnico innesti di qualità.

Abraham è in trattativa con il Milan e la Roma sta cercando di trovare una quadra per arrivare alla fumata bianca: con contropartite tecniche (Saelemaekers-Okafor) o senza, in ogni caso con la valutazione non può scendere sotto i 25 milioni.

Bove, fuori da questa lista di esuberi, è invece cercato dalla Fiorentina: potrebbe partire solo alla giusta cifra, 18 milioni. E Zalewski? Può essere una risorsa come contropartita. La Roma ci ha provato per Bellanova, ma il Torino continua a fare muro.

Fonte: Corriere dello Sport

