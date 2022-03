MARINO: “Meritavamo di più, non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni create”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, commenta a fine gara la prova dei suoi calciatori nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco tutte le dichiarazioni del dirigente dei bergamaschi ai microfoni di DAZN:

La partita?

“Non possiamo dire nulla alla squadra, abbiamo avuto il 65% di possesso palla e non è facile raggiungere questi numeri. Non abbiamo capitalizzato le occasioni che abbiamo creato, meritavamo di più”.

Siete preoccupati in vista delle prossime partite?

“L’atteggiamento è cambiato da parte nostra, ma anche degli avversari, la Roma si è difesa negli ultimi 15’. Il percorso è ancora molto lungo, ma siamo fiduciosi”.

Quanto manca Zapata?

“ll valore di Zapata lo conosciamo tutti, era difficile trovare spazi negli ultimi minuti e abbiamo provato con la forza fisica di Demiral, era difficile trovare il pertugio per indirizzare la palla verso la porta avversaria”.

Quanto può diventare interessante l’Europa League?

“Arrivati a questo punto è quasi una Champions, ci sono avversarie molto forti in stadi bellissimi. Ci teniamo fortemente e teniamo a rimanere aggrappati al treno Champions/Europa League. I punti hanno un peso specifico rilevante, magari servirebbe un po’ più di fortuna in certi episodi per portare a casa punti importanti”.

Come ha visto la squadra?

“Non era squadra, era vogliosa di raggiungere il pari e sono convinto che già giovedì dimostreremo la nostra forza. Ho visto energie positive, la squadra c’è e lo dimostra sul campo e lo dimostrano le statistiche. C’è mancato poco”.

Gasperini?

“Preferisce non parlare e vengo io”.