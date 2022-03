ABRAHAM: “La Roma mi ha dato fiducia, sono felice di ripagarla. Ora la squadra è più compatta”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Tammy Abraham parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Atalanta.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

Era l’ultima chiamata per la Roma, avete risposto con una grande partita. Quanto era importante?

Basta vedere da come abbiamo festeggiato, cosa significa per noi e i tifosi che ci hanno sostenuto dal 1′ all’ultimo minuto. È una sensazione bellissima.

Dopo la partita con la Juve persa, 7 partite da imbattuti. Cosa è cambiato mentalmente?

La compattezza, basta vedere come abbiamo giocato e lottato oggi. Qualche mese fa magari avremmo preso gol negli ultimi minuti, ora è tempo di festeggiare.

Oggi hai baciato la maglia…

Per questa squadra do semplicemente tutto. Avevo attraversato un momento difficile nella mia carriera, la Roma mi ha dato fiducia. Sono felice di ripagarla, mi diverto ogni volta che gioco e ringrazio i tifosi.

I tifosi ti amano…

Li amo anche io…