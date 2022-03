ROMA-ATALANTA: 1-0 (32′ Abraham). Tre punti pesanti, riaperta la corsa Champions

AS ROMA NEWS – Sfida dal sapore di Champions quella di oggi. All’Olimpico, affollato da oltre 40 mila tifosi romanisti, Pellegrini e compagni sfidano l’Atalanta per continuare a tenere viva una timida speranza di raggiungere la Champions.

L’obiettivo sembra troppo ambizioso per la Roma vista quest’anno, ma una vittoria riporterebbe sulla carta i giallorossi in lotta per il quarto posto. La squadra di Gasperini però arriva allo scontro diretto in ottima condizione di forma nonostante le assenze.

Diversi i rebus di formazione da sciogliere, specie in casa nerazzurra. Vi lasciamo alle ultime sugli schieramenti ufficiali e poi al racconto delle emozioni del match.

IL RACCONTO DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ – Finita!! La Roma batte l’Atalanta grazie a un gol di Abraham: la squadra ha saputo lottare e soffrire, riuscendo a portare a casa una vittoria pesante che riapre, almeno sulla carta, la corsa Champions.

95′ – ESPULSO MKHITARYAN! Fallo di mano, secondo giallo per lui.

94′ – ESPULSO DE ROON! Primo giallo e poi seconda ammonizion per proteste!

90′ – Cinque minuti di recupero.

87′ – Ammonito Demiral.

85′ – Ammonito Ibanez.

83′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: dentro Felix, Oliveira e Ibanez, fuori Abraham, Pellegrini e Karsdorp.

81′ – CAMBIO ATALANTA: dentro Djmsiti, fuori Palomino.

80′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini mette a centro area un pallone ciccato da Veretout, la palla finisce sui piedi di Abraham che calcia alto! Si dispera Tammy!

78′ – Ammonito Malinovskyi per un intervento scomposto su Kumbulla.

74′ – CAMBIO ROMA: fuori Zaniolo, dentro Veretout.

69′ – Ammonito Kumbulla.

68′ – Altra ripartenza fallita dalla Roma con Mkhitaryan che lancia Zaniolo il 22 viene rimontato da Palomino che lo ferma in scivolata al momento della battuta in porta!

66′ – Ammonito Mkhitaryan per un fallo tattico su Boga.

64′ – OCCASIONE ROMA! Mancini tutto solo calcia alto col sinistro dopo che un pallone era filtrato in area da azione da corner!

61′ – CAMBIO ROMA: Zalewski non ce la fa, dentro Vina.

60′ – DOPPIO CAMBIO ATALANTA: dentro Malinovskyi e Boga, fuori Pessina e Koopmeiners.

55′ – Problema alla caviglia per Zalewski dopo un gran numero sulla sinistra.

52′ – OCCASIONE ATALANTA! Rui Patricio salva su Pessina in area!

48′ – Grande lancio di Mkhitaryan per Pellegrini che se l’allunga troppo e spreca una palla gol clamorosa!

46′ – Si riparte. Per l’Atalanta si prepara Muriel.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti uno a zero grazie a un gol di Abraham dopo un’azione perfetta sull’asse Karsdorp-Zaniolo. Vantaggio meritato per quello visto in campo, l’Atalanta sta pagando l’assenza di un centravanti di ruolo e non è stata mai pericolosa.

32′ – GOOOOOOOOOOOOL!!! Karsdorp recupera palla in difesa, lancio lungo per Zaniolo che mette Abraham in porta, Tammy è freddo a battere Musso!! Roma avanti!!!

25′ – Partita equilibrata, la Roma deve essere più efficace negli ultimi metri se vuole spuntarla oggi.

21′ – CAMBIO ATALANTA: Zappacosta deve uscire per un problema all’occhio, dentro Pezzella.

20′ – Ammonito Abraham per un intervento in ritardo su Demiral.

18′ – Altra bella giocata di Zalewski che lancia Zaniolo, il 22 prova il sinistro dal limite, blocca Musso.

9′ – Ammonito Cristante per una trattenuta a centrocampo.

3′ – OCCASIONE ROMA! Mancini di testa dopo un angolo perfetto di Pellegrini impegna severamente Musso!

2′ – Partenza forte della Roma, subito molto aggressiva e insidiosa dalle parti di Musso.

0′ – Fischia Massa, si comincia!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale dell’Atalanta: Musso, Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta, de Roon, Freuler, Miranchuk, Koopmeiners, Pessina, Pašalić.

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata dal club giallorosso con un tweet: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham.

Ore 16:00 – Due ore circa all’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte definitive dei due allenatori.

ROMA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho (in panchina Foti).

A disp.: Fuzato Boer, Ibanez, Maitland-Niles, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, Diawara, Vina, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta, de Roon, Freuler, Miranchuk, Koopmeiners, Pessina, Pašalić. All.: Gasperini.

A disp.: Rossi, Sportiello, Mæhle, Muriel, Boga, Pezzella, Malinovskyi, Djimsiti, Mihaila, Scalvini, Cittadini.

ARBITRO: Massa

Guardalinee: Tegoni – Lo Cicero

Quarto uomo: Sozza

Var: Di Bello

Avar: Ranghetti

Giallorossi.net – A. Fiorini