TIAGO PINTO: “Non parlo dei rinnovi, ora pensiamo al campo. Svilar? Lo conosciamo bene, ma il mercato è lontano”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Atalanta.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Rinnovo di Zaniolo?

“Voi mi fate sempre la stessa domanda, e io devo per forza rispondervi. In questo momento parliamo del campo e non dei rinnovi”.

Svilar?

“E’ un giocatore del Benfica. E’ chiaro che lo conosciamo bene, anche Mourinho che ci ha giocato contro col Manchester, ma il mercato è molto lontano. Dobbiamo concentrarci solo sul campo e sulla partita di oggi”