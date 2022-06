Marotta: “Lukaku all’Inter è questione di ore. Dybala? A oggi non c’è nessun accordo definito”

ALTRE NOTIZIE – Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, è stato intervistato durante l’evento “ricordo Candido Cannavó” organizzato dal Circolo Navigli a Milano.

Queste le sue parole sul calciomercato nerazzurro: “Innanzitutto voglio ringraziare il lavoro svolto da Ausilio e da Baccin. Insieme abbiamo fatto tanti sondaggi. Siamo nella fase in cui dobbiamo fare sintesi e ufficializzare quelle che saranno le nuove operazioni. Sono giorni operativi. Nel giro di poco arriveremo a diverse conclusioni (sorride, ndr.)”.

Su Lukaku: “Stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva. Ci sono obiettivi molto molto importanti. Forse uno lo abbiamo centrato, non possiamo ancora ufficializzarlo ma sarà questione di ore o comunque qualche giorno. È un obiettivo che ci lusinga molto, si tratta di un ritorno, di un giocatore che ha fatto molto bene da noi e saremmo molto felici di riportarlo a casa”.

Diverso invece il discorso su Dybala: “Non nascondo che ci siamo incontrati con i rappresentanti di Dybala, ma questo fa parte del nostro lavoro. L’asticella di un manager di calcio deve essere sempre molto alta, bisogna fare sondaggi ed esplorare percorsi nuovi. Tra questi c’è stato e c’è tuttora Dybala, ma per arrivare a una conclusione ci vogliono delle convergenze costanti. Oggi come oggi non abbiamo nessun tipo di definizione dei rapporti“.