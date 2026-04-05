Massara: “Gasperini è una certezza. Malen? Vogliamo farlo restare a lungo”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Inter-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Meazza.
Il riscatto di Malen?
“Esiste questo diritto a favore della Roma ed è un presupposto per farlo rimanere a Roma a lungo. Ha impattato in maniera clamorosa in campionato e siamo felici di averlo”.
La società sarebbe soddisfatta se si piazzasse dove?
“L’eliminazione in Europa League è un rammarico. Sapevamo di dover riaprire un ciclo e abbiamo un allenatore straordinario. Siamo in lotta per un posto in Champions e siamo contenti”.
Gasperini ha il posto assicurato?
“È una certezza”.
Da cosa deve ripartire il calcio italiano?
“Chiaro che in momenti di criticità emergono sempre svariate soluzioni per risolvere i problemi. Io lascio a chi di competenza di trovare soluzioni. Mi limito a dire che il calcio è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Se saremo in grado di capirlo, avremo modo di rialzarci, sennò ci ritroveremo qua tra 4 anni a dire le stesse cose”.
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Redazione GR.net
Risposte secche e decise che spero chiudano gli spazi a telenovele inventate solo per riempire i giornali e destabilizzare l’ambiente.
adesso scrivete che non ci sono i soldi, tanto per creare un po’ di zizzania ad orologeria…
chiarisco per chi non ha compreso: in settimana, il riscatto di Malen era in dubbio, oggi si scrive il contrario.
il problema sono i rinnovi di titolari da sesto, settimo, ottavo posto.
Si ma continuare con Gasperini senza dargli giocatori adatti significa fallire anche il prossimo anno.
per tutta la carta straccia e gli abbocconi che gli danno seguito……
-malen✅
-gasperini✅
Ho sentito dire ad Allegri, in risposta alla stessa domanda sulle possibili soluzioni per risollevare il calcio italiano, la stessa risposta da ignavi: “lo lascio a chi di competenza di trovare le soluzioni”.
Boh? Noi tifosi diciamo la nostra e magari spariamo razzate…ma se non le propongono loro che sono uomini di campo, addetti ai lavori chi dovrebbe farlo? I nostri politici? Bravi solo ad occupare e far occupare poltrone ai loro amici?
Concentrati sulla prossima stagione che giugno è oggi.
uno dei grandi pregi del nostro Ds sono le dichiarazioni
il mister Gasperini non merita questa squadra né questa dirigenza. Dategli supporto e soprattutto giocatori veri.
Il rinnovo a Cristante é una condanna alla mediocrità perpetua per la Roma.
Che grande squadra che grande progetto Direttore da brividi ! Via tutti
Cambiamo Ds gasperini non si tocca bisogna prendere giocatori veri non zaragoza eccecc
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.