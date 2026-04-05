Massara: “Gasperini è una certezza. Malen? Vogliamo farlo restare a lungo”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Inter-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Meazza.

Il riscatto di Malen?

“Esiste questo diritto a favore della Roma ed è un presupposto per farlo rimanere a Roma a lungo. Ha impattato in maniera clamorosa in campionato e siamo felici di averlo”.

La società sarebbe soddisfatta se si piazzasse dove?

“L’eliminazione in Europa League è un rammarico. Sapevamo di dover riaprire un ciclo e abbiamo un allenatore straordinario. Siamo in lotta per un posto in Champions e siamo contenti”.

Gasperini ha il posto assicurato?

“È una certezza”.

Da cosa deve ripartire il calcio italiano?

“Chiaro che in momenti di criticità emergono sempre svariate soluzioni per risolvere i problemi. Io lascio a chi di competenza di trovare soluzioni. Mi limito a dire che il calcio è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Se saremo in grado di capirlo, avremo modo di rialzarci, sennò ci ritroveremo qua tra 4 anni a dire le stesse cose”.

Redazione GR.net