Massara: “Gasperini è una certezza. Malen? Vogliamo farlo restare a lungo”

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Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Inter-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Meazza.

Il riscatto di Malen?
“Esiste questo diritto a favore della Roma ed è un presupposto per farlo rimanere a Roma a lungo. Ha impattato in maniera clamorosa in campionato e siamo felici di averlo”.

La società sarebbe soddisfatta se si piazzasse dove?
“L’eliminazione in Europa League è un rammarico. Sapevamo di dover riaprire un ciclo e abbiamo un allenatore straordinario. Siamo in lotta per un posto in Champions e siamo contenti”.

Gasperini ha il posto assicurato?
“È una certezza”.

Da cosa deve ripartire il calcio italiano?
“Chiaro che in momenti di criticità emergono sempre svariate soluzioni per risolvere i problemi. Io lascio a chi di competenza di trovare soluzioni. Mi limito a dire che il calcio è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Se saremo in grado di capirlo, avremo modo di rialzarci, sennò ci ritroveremo qua tra 4 anni a dire le stesse cose”.

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Redazione GR.net

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12 Commenti

  1. Risposte secche e decise che spero chiudano gli spazi a telenovele inventate solo per riempire i giornali e destabilizzare l’ambiente.

    • adesso scrivete che non ci sono i soldi, tanto per creare un po’ di zizzania ad orologeria…

    • chiarisco per chi non ha compreso: in settimana, il riscatto di Malen era in dubbio, oggi si scrive il contrario.
      il problema sono i rinnovi di titolari da sesto, settimo, ottavo posto.

    • Si ma continuare con Gasperini senza dargli giocatori adatti significa fallire anche il prossimo anno.

  3. Ho sentito dire ad Allegri, in risposta alla stessa domanda sulle possibili soluzioni per risollevare il calcio italiano, la stessa risposta da ignavi: “lo lascio a chi di competenza di trovare le soluzioni”.
    Boh? Noi tifosi diciamo la nostra e magari spariamo razzate…ma se non le propongono loro che sono uomini di campo, addetti ai lavori chi dovrebbe farlo? I nostri politici? Bravi solo ad occupare e far occupare poltrone ai loro amici?

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