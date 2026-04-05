Inter-Roma: 5-2 (1′, 51′ Lautaro, 40′ Mancini, 45′ Calhanoglu, 55′ Thuram, 63′ Barella, 69′ Pellegrini). Tracollo nella ripresa, la Champions è utopia

San Siro, domenica di Pasqua, ore 20:45. La Roma si gioca una fetta enorme della propria stagione sul campo dell’Inter capolista. Il Como è a tre punti, la Juventus è appaiata: serve un risultato positivo per non complicare una corsa Champions già in salita.

Gasperini arriva a Milano con una rosa ridotta, ma con Soulé convocato, Malen in forma e la fame di chi sa che i conti si fanno alla fine. La storia dice che le squadre di Gasperini ad aprile volano. Stasera è il momento di dimostrarlo anche al Meazza. Segui tutte le emozioni di Inter-Roma in diretta su Giallorossi.net.

LA CRONACA LIVE

SECONDO TEMPO

93′ – FINITA: tracollo della Roma nella ripresa, a San Siro finisce 5 a 2 per l’Inter. I giallorossi tengono bene il campo fino al recupero del primo tempo, poi la rete di Calhanoglu sembra tagliare le gambe alla squadra di Gasp. Nella ripresa è sprofondo: ora la Champions è pure utopia.

90′ – Tre minuti di recupero.

86′ – ROMA PERICOLOSA: Pellegrini su punizione va vicino all’incrocio.

80′ – CAMBIO ROMA: dentro Ziolkowski, fuori Hermoso.

79′ – OCCASIONE INTER: gran parata di Svilar sul sinistro ravvicinato di Esposito.

77′ – OCCASIONE INTER: Dumfries lanciato in area tenta lo scavino ma manda a lato di poco.

75′ – CAMBIO INTER: dentro Mkhitaryan, fuori Zielinski.

69′ – GOL DELLA ROMA: Pellegrini a segno con un sinistro angolato sul primo palo.

67′ – CAMBI INTER: dentro Esposito e Sucic, fuori Calhanoglu e Thuram.

66′ – ROMA PERICOLOSA: Malen dal limite calcia col destro ma manda alto.

64′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Soulè.

63′ – GOL DELL’INTER: Barella entra in area troppo facilmente, difesa immobile, il centrocampista batte facilmente e fa 5 a 1.

59′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Pisilli.

58′ – CAMBIO ROMA: dentro Tsimikas, fuori Rensch.

57′ – CAMBI INTER: dentro Darmian e Bonny, fuori Bastoni e Lautaro.

55′ – GOL DELL’INTER: Thuram di testa fa gol su azione d’angolo. Sprofondo giallorosso nel giro di pochi minuti, approccio pessimo della squadra a questo secondo tempo.

51′ – GOL DELL’INTER: Rensch perde malamente palla sul contrasto con Dumfries, palla a Lautaro che tutto solo batte Svilar.

46′ – Al via la ripresa: dentro Ghilardi, fuori Mancini, acciaccato.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – INTERVALLO: la Roma chiude sotto il primo tempo, colpita nel recupero dopo aver trovato la rete del pari con Mancini. Un vero peccato, ma anche un limite pesante: i giallorossi avevano reagito bene al vantaggio immediato dei nerazzurri con Lautaro, ma sono stati puniti prima dell’intervallo da un bolide di Calhanoglu.

45’+1′ – GOL DELL’INTER: bolide di Calhanoglu che ha spazio dal limite e calcia di esterno, traiettoria imparabile per Svilar.

45′ – Due minuti di recupero.

40′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! MANCINI!! Bella azione della Roma con Rensch che va sul fondo e mette un bel cross morbido a centro area, Mancini irrompe e di testa batte Sommer!

32′ – INTER PERICOLOSA: destro a giro di Zielinski che esce non di molto.

24′ – OCCASIONE ROMA! Colpo di testa di Malen, Sommer ci arriva con la punta delle dita!

13′ – INTER PERICOLOSA: Lautaro in area calcia sul primo palo, Svilar attento manda in angolo.

5′ – OCCASIONE INTER: Svilar salva su Calhanoglu, poi Dimarco calcia con deviazione in angolo!

1′ – GOL DELL’INTER: nerazzurri avanti al primo affondo, Thuram salta Ndicka e mette in mezzo per Lautaro che anticipa Celik e batte Svilar.

0′ – Fischio di Sozza, comincia Inter-Roma!

IL PREPARTITA LIVE DA SAN SIRO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: Gasperini torna a puntare su Mati Soulè, in campo dal 1′ con Pellegrini e Malen. A centrocampo conferma per Pisilli accanto a Cristante, a sinistra invece spazio a Rensch, preferito a Tsimikas.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno a Milano, clima mite, ideale per una partita del genere. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma Soulè partirà dall’inizio, rebus da sciogliere però a sinistra e a centrocampo.

INTER-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2) – Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu.

A disp.: Di Gennaro, Josep Martínez, de Vrij, Sučić, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi, Pio Esposito.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.

A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

Arbitro: Simone Sozza

Assistenti: Peretti – Costanzo

IV uomo: Colombo

VAR: Di Paolo

AVAR: Aureliano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini