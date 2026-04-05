Inter-Roma: 5-2 (1′, 51′ Lautaro, 40′ Mancini, 45′ Calhanoglu, 55′ Thuram, 63′ Barella, 69′ Pellegrini). Tracollo nella ripresa, la Champions è utopia

San Siro, domenica di Pasqua, ore 20:45. La Roma si gioca una fetta enorme della propria stagione sul campo dell’Inter capolista. Il Como è a tre punti, la Juventus è appaiata: serve un risultato positivo per non complicare una corsa Champions già in salita.
Gasperini arriva a Milano con una rosa ridotta, ma con Soulé convocato, Malen in forma e la fame di chi sa che i conti si fanno alla fine. La storia dice che le squadre di Gasperini ad aprile volano. Stasera è il momento di dimostrarlo anche al Meazza. Segui tutte le emozioni di Inter-Roma in diretta su Giallorossi.net.
LA CRONACA LIVE
SECONDO TEMPO
93′ – FINITA: tracollo della Roma nella ripresa, a San Siro finisce 5 a 2 per l’Inter. I giallorossi tengono bene il campo fino al recupero del primo tempo, poi la rete di Calhanoglu sembra tagliare le gambe alla squadra di Gasp. Nella ripresa è sprofondo: ora la Champions è pure utopia.
90′ – Tre minuti di recupero.
86′ – ROMA PERICOLOSA: Pellegrini su punizione va vicino all’incrocio.
80′ – CAMBIO ROMA: dentro Ziolkowski, fuori Hermoso.
79′ – OCCASIONE INTER: gran parata di Svilar sul sinistro ravvicinato di Esposito.
77′ – OCCASIONE INTER: Dumfries lanciato in area tenta lo scavino ma manda a lato di poco.
75′ – CAMBIO INTER: dentro Mkhitaryan, fuori Zielinski.
69′ – GOL DELLA ROMA: Pellegrini a segno con un sinistro angolato sul primo palo.
67′ – CAMBI INTER: dentro Esposito e Sucic, fuori Calhanoglu e Thuram.
66′ – ROMA PERICOLOSA: Malen dal limite calcia col destro ma manda alto.
64′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Soulè.
63′ – GOL DELL’INTER: Barella entra in area troppo facilmente, difesa immobile, il centrocampista batte facilmente e fa 5 a 1.
59′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Pisilli.
58′ – CAMBIO ROMA: dentro Tsimikas, fuori Rensch.
57′ – CAMBI INTER: dentro Darmian e Bonny, fuori Bastoni e Lautaro.
55′ – GOL DELL’INTER: Thuram di testa fa gol su azione d’angolo. Sprofondo giallorosso nel giro di pochi minuti, approccio pessimo della squadra a questo secondo tempo.
51′ – GOL DELL’INTER: Rensch perde malamente palla sul contrasto con Dumfries, palla a Lautaro che tutto solo batte Svilar.
46′ – Al via la ripresa: dentro Ghilardi, fuori Mancini, acciaccato.
PRIMO TEMPO
45’+2′ – INTERVALLO: la Roma chiude sotto il primo tempo, colpita nel recupero dopo aver trovato la rete del pari con Mancini. Un vero peccato, ma anche un limite pesante: i giallorossi avevano reagito bene al vantaggio immediato dei nerazzurri con Lautaro, ma sono stati puniti prima dell’intervallo da un bolide di Calhanoglu.
45’+1′ – GOL DELL’INTER: bolide di Calhanoglu che ha spazio dal limite e calcia di esterno, traiettoria imparabile per Svilar.
45′ – Due minuti di recupero.
40′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! MANCINI!! Bella azione della Roma con Rensch che va sul fondo e mette un bel cross morbido a centro area, Mancini irrompe e di testa batte Sommer!
32′ – INTER PERICOLOSA: destro a giro di Zielinski che esce non di molto.
24′ – OCCASIONE ROMA! Colpo di testa di Malen, Sommer ci arriva con la punta delle dita!
13′ – INTER PERICOLOSA: Lautaro in area calcia sul primo palo, Svilar attento manda in angolo.
5′ – OCCASIONE INTER: Svilar salva su Calhanoglu, poi Dimarco calcia con deviazione in angolo!
1′ – GOL DELL’INTER: nerazzurri avanti al primo affondo, Thuram salta Ndicka e mette in mezzo per Lautaro che anticipa Celik e batte Svilar.
0′ – Fischio di Sozza, comincia Inter-Roma!
IL PREPARTITA LIVE DA SAN SIRO
Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: Gasperini torna a puntare su Mati Soulè, in campo dal 1′ con Pellegrini e Malen. A centrocampo conferma per Pisilli accanto a Cristante, a sinistra invece spazio a Rensch, preferito a Tsimikas.
La nostra formazione per #InterRoma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/EoCal8Sjn4
— AS Roma (@OfficialASRoma) April 5, 2026
Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Zieliński, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.
Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen.
Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno a Milano, clima mite, ideale per una partita del genere. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma Soulè partirà dall’inizio, rebus da sciogliere però a sinistra e a centrocampo.
INTER-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2) – Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu.
A disp.: Di Gennaro, Josep Martínez, de Vrij, Sučić, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Cocchi, Pio Esposito.
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulè, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
Arbitro: Simone Sozza
Assistenti: Peretti – Costanzo
IV uomo: Colombo
VAR: Di Paolo
AVAR: Aureliano.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Nun se pò giocà cor Greco!
Gasp m’ha sentito!
si vabbè, ma gli eventuali cross degli esterni chi li pja?!?!
Quella di Gasperini è un modulo suicida che senza tutto quello che aveva all’ Atalanta non si può fare… Per me era chiaro anche quando fu ingaggiato (per me fu una terribile notizia… per gli avversari e… per la maggior parte dei romanisti, fu festa grande… Mi pare evidente che la nostra sia una tifoseria poco competente, al pari della proprietà).
deve ancora iniziare la partita e già incominciate a critica la formazione non Ve se po’ senti più mo quante ne direte a Gasperini a provetti allenatori sempre sempre sempre sempre forza Roma!
Hai visto mai…..❤️💛
quello che mi fa girare le palle è che loro hanno tutti i migliori…con la Roma non manca mai nessuno..
Tutto può essere ma perché Mancini, Cristante e Pellegrini dovrebbero fare oggi l’impresona che non è riuscita loro in 5-6 anni passati? Pasqua…
datece na caxxo de ggggggioiaaaaaa !!!!!!
❤️🧡💛
Per stasera non ci credo.
Ciao. Nemmeno io 🙁
manco io… ma ce spero
💛❤️ SFR
partita troppo dura per noi in questo momento, speriamo almeno di non prendere 4 pere
Marcello ma si forse ci potrai credere contro il Pisa…..forse
Loro so cotti. Calma e sangue freddo. Daje!!!
A Giallorosso… Loro sò cotton, dici tu? Infatti hanno segnato al primo minuto… Noi invece siamo in forma smagliante!
meno male che so cotti
Todavía con crisantemo y pelle de pollo , bueno a sufrir la veo muy mal
Se perdiamo anche questa è settimo posto assicurato, almeno un pareggio vi prego.
Assicurato? Non credo. Rischiamo anche peggio!
avrei preferito Soulé dietro Malen e Vaz
Se El Aynaoui non gioca titolare nemmeno stasera, è più che una bocciatura.
Ciò a parte, la Roma dovrà reggere botta sulle fasce, dove l’Inter concentrera’ le sue offensive.
Uno come Ghilardi lo avrei schierato (al posto di Mancini), ma pure Ziolkovski mi avrebbe intrigato.
Gasp si è affidato ai soliti noti, ma non sarebbe stato il momento di osare con i giovani?
Mah. 🤔
mi sembra che gasp si impunti a non fare giocare alcuni giocatori come fosse una rivalsa contro il ds che glieli ha dati.
Abbiamo un ottimo ghilardi e gioca sempre hermoso anche acciaccato
Si è visto il potenziale di vaz e mettiamo pellegrini fuori ruolo ala sinistra .
Rench non giocava mai, tutta la stagione ha giocato il brasiliano fuori ruolo poi si vede che alla fine poteva fare dignitosamente il suo .
Elianui demoralizzato e declassato per avere sempre cristante titolare fisso c
cominciare a farsi qualche domanda su gasperini penso che sia lecito primo tempo che doveva finire sul pari,squadra sempre in sofferenza.
e c’è credo che non c’è credi glie porti iella neanche e incominciata sempre sempre sempre sempre forza Roma
Stasera salutiamo definitivamente il 4 posto e la champions partita proibitiva con una terna arbitrale proibitiva e una postazione Var tutta interamente nerazzurra.E’ piu facile che un asteroide colpisca la terra che noi vinciamo a Milano stasera.
Fatece st’ovo co’ la sorpresa drenro! DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪👊👊👊💛❤️💛❤️💛❤️
Ecco … più che l’ovo ce fanno vede sta sottomissione ar pronti – via … bah, la partita è lunga e speramo in un miracolo.
Vergogna! Andassero tutti aff…!
Ma come caxxo se fà….
50 secondi difesa ridicola
Non è solo la difesa ridicola. Speriamo di non prendere altre reti.
celik 4 ml 🤣🤣🤣🤣
ma ancora con Celik Cristante e compagnia varia. Spero che la prossima stagione si faccia piazza pulita de sta gente. Andassero a a ruba’ gli ingaggi da un’altra parte.
Non dico nulla, nessuna denigrazione aspetto la fine della partita x commentare ma. Vorrei riportare una frase di Massara letta pochi minuti fa su questo stesso sito:”Siamo in lotta per un posto in Champions e siamo contenti” Contenti loro…
Celik titolare…. cose incomprensibili per noi comuni mortali ma evidentemente certezze incrollabili per gli allenatori
Incommentabili… sono senza parole.
Ndicka contro un giocatore appena veloce non sa fare altro che guardare.
Mah… che amarezza.
E Celik vuole 4 mil per restare…
celik é da lasciare fuori dai cancelli di Trigoria già da ora .
Ecco…. un minuto e già siamo sotto!
arrivederci e grazie
Bravo Gasp continui con questa grande difesa che non cambi mai… N’dicka e Mancini grandissimi ultimemte…
Andate a zappare la terra
Sì ma tutti, dal Presidente al portinaio.
non so piu come insultarvi
Ancora una volta, grazie Mancio e grazie Celik …
Mi raccomando, rinnovo subito!
ma cavolo
1 minuto
BOH !
Fanno cadere le braccia
Mamma mia con questa partenza temo l’imbarcata
Come previsto primo gol inter.
però partenza al top come sempre …vergogna
celik ancora lo vogliamo vedere con questa maglia.ma stiamo scherzando
Sento parlare, ancora di quarto posto. Nemmeno sesta arriverà questa formazione di medio/basso livello
Ho la nausea. Basta.
Dopo Roma-Bologna guardo le partite della Roma con la stessa ansia delle amichevoli estive. Giocare contro l’Inter con la stessa spavalderia con cui si affronta il Pisa è oggettivamente stupido
Partiamo in salita. Squadra svagata e poco reattiva.Sembriamo cartonato
vergogna totale
Ma dove dobbiamo andare co sti cxxo di giocatori? Che schifo
Sapevo che sarebbe stata dura. ma prendere un gol al primo minuto di gioco… Non vorrei sbagliarmi ma mi sa tanto che sono riusciti a stabilire un altro record, in negativo😑
Così ne piamo 5⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Purtroppo c’hai preso….
I doubt it’s a disastrous outcome.
Rinnovate Cristante, Mancini, Hermoso e Pellegrini. Rinnovate…. continueremo a fare gli.sparrong partner. Sti personaggi solo da ste parti giocano.
Pellegrini Cristante e Mancini regolarmente in campo dal primo minuto..
Ovvio che il nuovo stadio avrà solo 60k posti..
Pensiamo a rinnovare seghe conclamate e invalidi civili, che schifo, nausea e disgusto…
puoi metterci chi te pare ad allenare sti giocatori da serie b, dormite mi raccomando, 4 milioni l’anno che schifo.
Vittime sacrificali!!!!
La trimurti six seven colpisce ancora!
Ancora andiamo avanti con Celik e con Cristante (il perno del centrocampo dell’Italia…)
Mancini Cristante Pellegrini so 10 anni che non se vince e si continua a rinnovare il contratto a questa gente.Hermoso che deve giocare a tutto campo.Ma che squadra e’.Voglio il decimo posto e zero competizioni il prossimo anno.
Daje basta pià schiaffi da tutti!!! Un po di rabbia agonistica e di orgoglio . E che cazz…
Damo un senso a sto percorso fatto fino a Dicembre.
Sai che gli frega a questi dell’orgoglio i loro introiti ce l’hanno sempre assicurati
Visto il calendario credo che si prenderanno, tanti, altri schiaffi
1 – 0 al primo minuto all’ olimpico , è 1 – 0 adesso a Milano . mettiamoci l’ anima in pace la stagione nostra e finita col gol di gatti
Io non capisco cosa si agita sa fare Chivu ma ha capito che di fronte hai morti viventi??? puo’ dormire sonni tranquilli.
Sinceramente stavolta non me la sto vedendo, ero completamente sfiduciato in partenza e poi vista la formazione mi sono demoralizzato ulteriormente. Da ciò che leggo, sta andando proprio come pensavo, cioè di m.
Perché criticare? In fondo fino al 1′ minuto del primo tempo è stata una partita equilibrata…
mancini cristante pellegrini: questi vorrebbero rinnovare? per carità basta non se ne può più
però chi segna? mancini e Pellegrini….. il problema sta diventando il resto della squadra…..o gasp?
per piacere meglio senza Europa che giocá ancora se giovedì.
Temo che questi si accontentino (per ora) di perdere 1 a 0. Anche perché in totale assenza coordinamento nell’attaccare gli spazi, una percussione di Pisilli viene vista, dagli altri, come una pericolosa iniziativa che agita le acque tranquille in cui si muovono il trio e gli altri comprimari (precisando che Malen gli deve sembrare un esagitato incomprensibile)
Ci sta troppa differenza di qualita’!!!! Noi a rinnova’ Cristante che va a due all’ora e non si capisce manco il ruolo.
Il gol è Gasperinismo puro!
piu di uno, direi
Goooooooooo goooooooo goooooooooo
1 a 1.
Daje.
MANCIOOOOOOGOOOOOOOLLLLL E ANNAMO COSÌ DAJEEEEEE 💪👊💛❤️
Mancini gooool e daje, continuo a non vederla, portasse fortuna !
goooollll manchoooo. meritato direi . si rischiava solo sui contropiedi. Devo ammettere partita decente di pellegrini
forza mancio 💛❤️
Mamma mia quanto disfattismo durante la partita!
Va bene il commento su una giocata ecc., ma non sarebbe meglio aspettare che finisca per dare certi giudizi esistenziali trancianti?
Per il secondo gol ringraziamo Cristante
Pure Svilar ci ha abbondonato! Amen.
Cristante vergogna!!!
palla persa di cristante a centrocampo e altro gol
anche Svilar non doveva certo lanciare in avanti ma doveva tenere palla lì fino alla fine del 1tempo…. questi sono errori da serie inferiori
cristante penoso pede palla e segna l Inter. svilar se c’è danno 50 milioni dateielo ,e finito l effetto
Superficialità di Cristante. Da possibile ripartenza pericolosa a 2-1
l’inguardabile cristante ennesima palla persa e goal
Gol stupido preso da una sciocchezza di Cristante e una sfarfallata di Svilar.
Mah 🤔
Da gennaio Svilar comincia a essere colpevole su diversi gol. Sembra Svilarui !
e una dormita di pellegrini che rimane fermo a guardare l interista che tira
Non è mia intenzione difendere Svilar che ha le sue colpe, ma mi spiegate cosa può fare un portiere, quando ha un centrocampo e una difesa che non lo supportano. Ma solo io vedo alcuni giocatori passeggiare in campo?! Magari sbaglio ma Gol a parte non mi sembra “tutti” si stiano dannando l’anima. Non è che chiedo tanto ma almeno un pizzico d’impegno da parte di costoro e che cavolo…
Ma come fai a prendere un goal cosi’, perdi palla col bradipo Cristante, tiro cebtrale da 35 metri e Svilar che dorme….
purtroppo mezza cavolata di Svilar,bisogna essere sinceri
Svilar colpevole
Ancora decisivo Cristante…per loro.
Questo sarà il capitano del centenario, ce lo meritiamo?
Secondo me non ci meritiamo neanche Gasperini, solo a Bergamo andava bene
Un euro gol di Chala ma ..Svilar?
E comunque il gol del turco parte DALL’ENNESIMA PALLA PERSA A CENTROCAMPO DA CRISTANTE
Ennesima dormita di Cristante e 2 a 1 ………………….
Ma si, rinnoviamo, continuiamo a farci del male…
Quando non hai la qualità, non puoi giocare ad armi pari ma sfruttare la furbizia come faceva Ranieri. Invece attacchiamo con tutta la squadra ma senza avere la tecnica e al primo passaggio sbagliato, ci puniscono. La palla persa da Cristante a 30 secondi dalla fine spiega la Roma di quest’ anno. E questi saranno i primi a essere riconfermati, anzi non sono proprio in discussione
Da quella distanza fai gol solo con la ” complicità ” del portiere . Purtroppo da un po’ di partite Svilar non è più quello della prima parte di campionato .
lo svillar del girone d’andata sembrava yashin, ora sembra chimenti .
Siccome i campioni si vedono alla lunga per ora svilar dopo un anno solare da fenomeno sta crollando, due goal che un tempo non avrebbe mai preso .
Tiri addosso a lui entrando dal
primo palo si segna sempre.
un tiro da 40 metri centrale segni se il portiere non sta in posizione e così è staio
dal gol di Boga che secondo me Svilar è calato un po’…. anche quello si poteva prendere!
Gol al primo minuto e all último secondo da centrocampo. Squadra vergognosa contro un Inter in chiara difficilta. Senza parole
Prendi gol dopo 50 secondi e a 10 secondi dal 47’ . Male male, squadra sfiduciata e fine campionato che sarà da incubo
solito errore di celik che ti costa un goal, solito errore su possesso di cristante che ti costa un goal nei soliti minuti finali del primo tempo anche se su una grande giocata individuale…. nonostante le assenze di due titolari come kone e Wesley ce la stiamo giocando alla pari, spero in vaz e malen nel secondo tempo🤞
cristante miglior centrocampista inter
ha calato un jolly, ma svilar…….
sfr. ❤️🧡💛
Guardatevi bene come abbiamo preso i gol e capirete che con certi elementi non possiamo continuare e invece continueremo.
nn se pò ancora anda avanti con cristante!!!
Crisante perde palla e gol
Ma qualcuno sta tenendo conto di quanti passaggi ha sbagliato Cristante durante la sua carriera?
….Cristante dorme all’ultimo minuto del primo tempo e vai con il gol del turco….
Fuori i monopasso e dentro i giovani.
Tanto c’è poco da perdere.
La Roma ha perso tutto. Dignità compresa
si può dire che Svilar sta regalando un goal a partita?
la palla ha cambiato direzione all’ ultimo svolar era già in volo per l’altra direzione
Non mi sembra così colpevole svilar
Assurdo non fare mai risultato contro una squadra più forte. Tutte ci riescono tranne la Roma.
Ridicoli ed abbonati alla coppa ridicola del giovedì ammazza campionato.
La coppa del giovedì è tutt’altro che certa
da difesa bunker a difesa colabrodo
Svilar bunker, non la difesa. E’ lui da solo che ha sempre mandato avanti la baracca coprendo le nefandezze di una difesa altrimenti ridicola
Cristante non lo vojo piu’ vede’…
Io lo soffro da 7 anni
Io lo avrei mandato via 4 anni fa.
La Beppe Riso Football team sta a fa strillà de gioia er telecronista DAZN. Se je fanno fa n’antro go lo portano d’urgenza dar foniatra
sviilar gli ultimi mesi sta facendo pure lui delle papere ogni partita.
tiro centrale da 40 metri mai nella vita puoi prendere gol,
poi cristante che perde l’ennesimo pallone sicuramente ha colpe, il problema è che rimarrà fino al 2030
con allegri saremmo almeno al 4 posto,ciò non toglie che la squadra è scarsa
Che rosicata abbiamo giocato bene contro una squadra più forte peccato questo secondo gol
Non si tratta di un bolide. Crsitante perde la palla da principiante , a 20 secondi dalla fine, optando per un tocchetto (che non è nelle sue corde) anziché tirare dritto per dritto, tanto mancano solo 20 secondi ed hai appena pareggiato. Ma, santi numi (per non dire altro) ti devi anche rendere conto del contesto in cui sei e gestire la palla di conseguenza. Già, lo dimenticavo, non si tratta di Pirlo. Comunque sarebbe bastato un calcione a tirare la palla avanti o in fallo. Va la ….
METTENDO DA PARTE la mediocrità tecnica che pervade questa squadra, pensare che non 50 anni fa, poco tempo fa eri con ddr, radja e strootman, e oggi stai con pisilli, cristante e pellegrini aggiunto, mi fa capire quanto in basso siamo arrivati.
Cristante che è una colonna di questa squadra per gasperini e per gli allenatori precedenti oggi è da 4 in pagella come per tante, troppe volte in questi anni, ma rimane SEMPRE una colonna.
Pellegrini inutile dirlo.
A fine anno RIPULISTI TOTALE.
Parliamo di una atavica mancanza di personalita’ e rinnovi questi??? Ma dai su! C’e’ gente che sta qui da 8 anni… cosa ti aspetti? Che diventi Pirlo tutto di un colpo?
Un pochino di vergogna no? Non se ne può più
Già immagino cosa dirà Gasperini nel dopo partita “Abbiamo subito un crollo ispiegabile” ma non si prenderà alcuna colpa
dimissioni del trio MAGARA
grande secondo tempo roma
ma cosa rinnovate questi….
il bel gioco …quanto rimpiango Mou.
Ma con Mou…era la stessa cosa!!! Lo scorso anni Fiorentina Roma??? Sono sempre gli stessi interpreti….vanno estirpati quelli…
e adesso largo ai tifosoni che diranno di vendere tutti e cacciare tutti……non cresceremo mai……
pasqua di resurrezione dell’inda, e chi altri poteva resuscitarla se non la Onlus Roma?
Esatto. Non solo l’Inda, è stata in grado di far risorgere tante altre squadre.. ormai un must , quasi scontato. E me sò rotto definitivamente er caz…
Ranieri ti prego…TORNA TU IN PANCHINA…questa batosta è la fine di Gasperini..
Ma perche’ con Ranieri siamo arrivati quarti? Dopo Fonseca, Mourinho, DDR e Gasp (manco ti dico Juric) puo’ essere sempre colpa dell’allenatore? Ma quando vanno sul banco degli imputati questi qui?
@DAN: Se c’erano altre 4-5 partite l’anno scorso (o quelle che Ranieri non ha fatto dall’inizio) forse Ranieri arrivata anche terzo…
Non vedo l’ora di sentire Gasperini che lui come al solito è soddisfatto. VERGOGNATEVI TUTTI
Se continua così ho seri dubbi che Malen rinnovi per una squadra di questa caratura. Finiremo al 7 o 8 posto dove meritiamo di stare
Nessun commento è possibile di fronte a uno scempio simile: societario, innanzi tutto, e tecnico. Rimane solo l’ennesima umiliazione. La speranza – che purtroppo rimarrà tale – è la vendita quanto prima della società: stasera provo soltanto un profondo disgusto.
Ditemi cosa volete ma Pellegrini (con Pisilli) è l’unico che sa calciare una palla in questa rosa di scarsoni.
VERGOGNATEVI
Ha messo El Sharawi per ribaltarla.
Comunque peggio di Soule’ non potrà giocare.
Invece lo ha fatto
Umiliazione totale……
Finora Gasperini peggio dei predecessori.
speriamo di non prendere nemmeno la conference league , speriamo proprio . non avete capito qwesti rinnovano ai giocatori che non hanno mercato , perché se li mandi via a calci , devi comunque spendere soldi per sostituirli . saranno venduti: svilar , ndika, kone, Wesley , soule , : certo non tutti
Ormai non c’è niente ma rinnoviamo tutti mi raccomando Sara ora di far giocare i ragazzi tanto peggio discorsi
appena accelerano andiamo in tilt.
Caro Gasp, questa squadra va ampiamente modificata.
E se c’è da vendere qualcuno, compreso il portiere (che secondo me non è tutto ‘sto fenomeno che si dice), che si faccia, con gente giovane e famelica.
Stagione fallimentare. Ma ricominciamo da Massara
mi raccomando pellegrini sempre in campo …vaz ? gasp torna a Bergamo
guarda che ad essere onesti Pellegrini stasera è stato il meno peggio… chiediamoci come mai Mancini é sempre titolare… Celik è sempre titolare, al punto che per fare giocare lui si devono adattare gli altri a sx, da Rensch a Wesley (!)… Malen deve venire spalle alla porte ai 40m per giocare palloni e ha sempre il raddoppio perché tanto è l’unico lì davanti…. mah..
12 sconfitte tutte uguali….
vergognatevi!!
Fase difensiva imbarazzante.
Gasperini via subito.
Spina dorsale mediocre.
Pellegrini Cristante Mancini via subito.
ben ci sta, speriamo che i dirigenti e allenatore si ravvedano su tanti calciatori che non servono
ben ci sta? Non so se è peggio la confitta o i presunti tifosi come te
giocatori finiti dell inter sembrano fenomeni contro la roma.
difesa imbarazzante ma chi ti dà 40 mil per ndicka che ti fa subire sempre 1 goal
a partita pure se gioca bene, in 3 lisciano la palla o la ridanno all attaccante
Gasperini in aria di dimissioni a fine partita
tanto paga sempre allenatore, lasciato sempre solo.
ogni anno un progetto, anno prossimo si progetterà un bel ponte sul tevere o un po di palazzine che e meglio..
molta colpa ,tanta colpa.
Beh Angelino, El Ayanoui e Vaz che non trovano spazio neanche nel secondo tempo di una partita già persa mi puzzano parecchio. E’ innegabile che tra la società e Gasperini in questo momento i rapporti, per usare un eufemismo, non sono idilliaci.
mi spiace ma stessa squadra,tolto solo salemeker Ranieri ti stava portando in Champions… Gasperini va cacciato un fallimento totale 12 sconfitte..per cosa? il bel gioco? tenetevelo
rivoglio Mou e Lillo Foti che mozzicava le caviglie del 4 uomo
Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Ricambiamo tecnico ed il risultaro sara’ il medesimo, va resettata l’intera rosa!!! L’intera e servono soldi.
meglio non fare coppe il prossimo anno e investire sul mercato, non c’hai mezza squadra per fa il campionato, figurati le coppe.
È il solito errore di programmazione da anni. Semplicemente non riescono a mettere su una squadra decente per il campionato e si ostinano a voler fare anche l’Europa League oltre alla coppa Italia.
daje as friedkin💪
A piedi devono tornare sti mercenari. VIA TUTTI. vergogna
dobbiamo solo sperare che si fermino….altrimenti ne prendiamo 10
Famo entrà Sinner prima che finisce er set
Volevo ringraziare i Friedkin per la gestione lungimirante e i continui successi della squadra che ci rendono orgogliosi.
Fino alla fine!
mi spiace ma a sto giro c’è un Ds massara e Ranieri i friedkin mettono solo il grano ..quindi l’errore è dei due sopra.
Manca solo Cristante e hanno segnato tutti e tre li capitani coraggiosi
Ammazza che pena ragazzi.
ci vuole solidità, che questa squadra non ha, anche colpa dell’allenatore
Abbiamo letto in settimana di uno strepitoso Vaz in crescita e stasera in mezzo a questo scempio nemmeno 20 minuti?!? Ma solo io mi sento preso in giro?
È ritornato Zeman?
piu che zeman me pare juric
Facciamo che ste coppe le saltiamo il prossimo anno e che pure ce ne freghiamo del fpf e costruiamo una squadra come dio comanda?
Martedì non torno al lavoro per la vergogna… Sapevo di perdere, speravo in un miracolo ma non mi aspettavo un’umiliazione di questo tipo…I giocatori fanno pena, ma Gasperini ha tante colpe..Ranieri un anno fa senza Malen qui ci ha vinto…se lo avesse avuto quest’anno cosa faceva? vinceva il campionato?
Condivido, che la squadra fa pena è indubbio ma è altrettanto vero che Gasperini ha le sue colpe continuare ad osannarlo anche quando commette degli errori evidenti mi sembra assurdo
E’ dal pareggio con la Juve che qualcosa non funziona. Piu’ si va avanti piu’ è peggio, non può essere solo colpa dei giocatori
Un’imbarcata l’anno non ce la toglie mai nessuno.
7 a pellegrini.
solo una parola: vergogna.
Questa squadra, dopo Ranieri, era fatta per Allegri, ed oggi saresti tra i primi quattro sicuro. Gasperini con questa rosa non ci azzecca nulla. Ha le sue colpe, ma sapevi cosa avevi in casa e cosa stavi prendendo. Ennesimo errore di una gestione che ha azzeccato solo Mou, ed infatti ti ha fatto vincere praticamente due coppe europoee.
Hai ragione al 100%. Ma il problema è sempre lo stesso da anni: se Allegri ha un’alternativa, non viene mai ad allenare la Roma. Non doveva andare male il Milan l’anno scorso…
Scusate, ma siamo seri, forse potevamo sperare in un punto, non certo nella vittoria. Con la sconfitta (certo pesante) da 1 punto a 0 punti non cambia niente. Tuttavia, se si vuole competere a certi livelli (o non fare figuracce) occorrono giocatori “strutturati”, tecnici, rapidi e veementi, quello che a noi ancora manca. Nulla è perduto per la corsa alla Champions, facciamocene una ragione, poi, come va va, speriamo nel prossimo mercato estivo. Buonanotte a tutti.
Rinnoviamo il contratto a Pellegrini, se lo merita
Un’altra grande umiliazione. Grazie ragazzi.
Come ogni anno, attendo la fine di questo campionato con la speranza che il prossimo possa offrire ben altre soddisfazioni. Ciò che più rammarica è l’assenza di figure carismatiche e di un autentico spirito di leadership all’interno della squadra. Una realtà difficile da accettare per chi ama questi colori. È doveroso, da parte di tutti — nessuno escluso — fermarsi a riflettere con serietà e senso di responsabilità.
secondo me Gasperini tatticamente si adatta troppo poco per I giocatori che ha, questo è il risultato… nessun rispetto per dei tifosi che sono abituati a ingoiare letame da anni e anni….. deprimente e irritante
Mi è piaciuta la reazione della squadra sull’1 a 5 (anticipo la conferenza di Gasperini).
partita incommentabile, si e’ visto un abisso tecnico e fisico incolmabile anche con Wesley e Kone (inutile parlare di Dybala: si sapev che gioca 10 partite l’anno, bisogbava avere il coraggio di rescindere il suo contratto). Inutile continuare a cambiare allenatore, abbiamo un gap tecnico enorme con le prime, in questi anni non si e’ mai riusciti a colmarlo, e ogni stagione si riparte dall’esigenza di acquistare 5/6 titolari. Seconde linee improponibili pure in questa disastrata serie A
Tutto giusto vip61,da una parte dici inutile continuare cambiare allenatore,da un altra parte abbiamo un gap enorme con i big,seconde linee improponibili,etc…pero allenatore viene ed ti dice: questa e una buona squadra,che non va smantellata,va solo migliorata,un può di qua,un può di la…Non ti sembra ché è qualcosa che non quadra?
Qualcosa si è rotto dopo il pareggio della giuve. Ora ci sono solo cocci da raccogliere. Un altro anno zero. Buonanotte.
Forza Roma
Certo Che se sul 3-1 non aggiungi un difensore a 15 dalla fine e piu metti Zaragoza al 90 certo che la
Squadra si sfascia. Stesso discorso con napoli e booogna. Incredibile che questa dirigenza accetti queste condizioni. X me a fine anno lo esonerano, non esiste.
pensavo che piovesse, ma no una grandinata così. le squadre si costruiscono dal centrocampo, il nostro è inesistente. certo, un kone’ e un wesley la
Roma non può permettersi di perdere, però a tutto c’è un limite.
sfr. ❤️🧡💛
Ho smesso di guardare la roma dal Bologna ain poi.. Per me il campionato ha ben poco da dire… La roma nn è nelle condizioni di competere per il 4 posto, è inutile nascondersi.
Secondo me la cosa migliore è non fare le coppe perché non ci sarebbe il problema dal fair play e non ci saranno le solite scuse per non far eun mercato adeguato perché a me sembra evidente che alla proprietà di vincere hanno poca voglia
93esimo: il momento più bello della partita…
Si potrebbe dire così praticamente ogni anno…tranne, però, quello di Ranieri.
Non possiamo più nasconderci che l’alchimia col tipo di calcio di Gasp non poteva verificarsi.
Almeno non in una piazza grande, come sanno bene all’Inter, tra l’altro.
Giocatori strutturati, rapidi E tecnici, sono i più forti in circolazione: quanti se ne dovevano prendere?
Questa sconfitta ha un peso notevole perché mette a nudo un’impostazione “zoppa” dall’inizio che rende l’attuale incubo prevedibile.
Buona parte del tifo romanista commette sempre lo stesso errore: si pone sempre obiettivi folli e fuori portata per di più con gli stessi scarsi interpreti; probabilmente è una forma di masochismo acuto che cura mettendosi fette di prosciutto sugli occhi. La Roma ha avuto una chance con la Giuve e l’ha persa definitivamente a Genova. Discorso chiuso per quest’ anno e invece ad ogni partita si torna con la CL e vedo quei tre schierati dal 1′. Anche basta.
Uno dei mantra di Ranieri è stato individuare un undici titolare. Con Gasperini non è mai successo, mai, sulla scia delle sue (legittime) impressioni durante gli allenamenti. Inoltre, non gli dispiace mettere la gente fuori ruolo e dove non rende al meglio. Mettici poi gli infortuni a raffica. Dopo un campionato e questo risultato è doveroso tirare fuori quello che non convince di questo allenatore. Perché forse anche i giocatori lo stanno facendo.
Secondo tempo imbarazzante, ma, tolti i primi 5 minuti, nel primo tempo c’è stata una sola squadra in campo…….. poi spolliciateme pure ma questa è la realtà. Giocatori mediocri che ,nonostante tutto, non stavano sfigurando. È facile dire che bisogna cacciare Gasperini io invece dico che bisogna dare a Gasperini giocatori funzionali per il suo gioco, perché se con questi odierni ,nel primo tempo,ha tenuto testa all’inter per logica di cose con una rosa migliore si può fare molto bene!!!
sinceramente secondo tempo imbarazzante un tifo da champion e una squadra mediocre troppi anni senza vincere nulla sono stanco di vedere gli altri vincere.
Come solito vittima sacrificale la squadra va rifondata invece si cerca di rinnovare gente che con roma non ha più niente a che fare. Ranieri forse la perde ma non 5-2 ogni contropiede poteva essere un gol, è vero che ti mancano giocatori ma stasera neanche con messi e ronaldo la vinci non puoi marcare a cc che sismo lenti e anche scoperti. Gasp sarà ire bravo ma se non gli dai atleti prima dei giocatori il suo gioco è inutile, se non sbaglio sono 10 partite che perde con l’Inter
Mollato, anche per colpa di Gasperini che da alibi andando contro la società
Io nn sono così sicuro che Gasp sarà il prossimo allenatore per la prossima stagione… Se non gli comprano i giocatori adatti a lui che senso ha avere Gasp e penso che sceglierà di andare via
È nn sono sicuro che malen voglia davvero restare alla roma… Avrà offerte di tutti i tipi perché restare qui…
Mourinho dove sei…
Una vergogna
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.