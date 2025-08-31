Massara tra George e Dominguez: ore decisive

Ultimi due giorni di mercato. Dopo la vittoria di Pisa, ora Gasperini è in religiosa attesa di quei rinforzi chiesti a gran voce a Massara e ai Friedkin in queste settimane.
La priorità resta l’attacco: il tecnico di Grugliasco spera in un esterno sinistro di piede destro che possa fare la differenza lì davanti. La trattativa per Sancho ormai si è definitivamente arenata, e allora Massara tiene aperte diverse piste.
La prima porta a Tyrique George del Chelsea, che però gli inglesi hanno fatto giocare ieri nel 2 a 0 sul Fulham. Un segnale chiaro mandato a Trigoria: il 19enne fa parte del progetto di Maresca, e se la Roma lo vuole, deve pagare. La richiesta è di 23 milioni di euro più una ricca percentuale (si parla del 30%) sulla futura rivendita. Cifre importanti, sulle quali la Roma sta riflettendo.
L’alternativa più calda e che potrebbe prendere piede nelle prossime ore è rappresentata da Benjamin Dominguez, 21 anni, talento argentino che il Bologna non sta facendo giocare in questo avvio di campionato. Massara non ha ancora presentato un’offerta ufficiale agli emiliani, che lo valutano tra i 15 e i 18 milioni, ma con Di Vaio c’è stata una chiacchierata.
Sullo sfondo resta il nome di Abde Ezzalzouli, 23 anni, esterno offensivo di piede destro del Betis: il marocchino, dotato di passaporto spagnolo e dunque comunitario, è sul mercato e si può prendere con una ventina di milioni.
Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Il Tempo / Corriere dello Sport
Se i prezzi sono questi non ci sono dubbi che il migliore sia dominguez.
L’unico mio dubbio è sul perché non stia giocando a Bologna, se per motivi disciplinari, cosa che cambierebbe gli scenari, o perché a Bologna vogliono venderlo, cosa che mi tornerebbe.
Il Bologna quest’anno non è facile da decifrare, hanno lanciato castro ma prendeno immobile, hanno lanciato dominguez e prendono bernardeschi.
Io me li prenderei entrambi, castro e dominguez, due giovani affamati, soprattutto castro, in mano a gasp
Il problema è che chiederanno 70 milioni per entrambi, parlare col senno di poi è troppo facile.. tanto varrebbe prendere George a quel prezzo piuttosto che trattare col Bologna
L’unico dubbio su Dominguez è sul fisico (è bassino), ma ha piede e garra.
Se non chiedono uno sproposito lo prenderei.
L’impressione è che il Bologna voglia “ridimensionsarsi” e sia disposti a cedere qualche pezzo importante
Se vuoi vincere devi prendere il più forte che oltre saper giocare deve tenere i ritmi gasperiniani per 90 minuti, dubito su Domínguez che lo vedo leggerino a meno che 45 Dibala 45 lui, George lo vedo più fisico e di gamba. Vedremo
Dominguez Massa’
Ritengo che prendere Domínguez sia un errore per svariati motivi.
Il Bologna ha sempre avuto un problema sulla fascia sinistra mentre a destra aveva abbondanza con Orsolini e N’Doye.
Aveva iniziato la stagione con Domínguez, Iling J e Karlsson ma nessuno dei 3 dava garanzie. A gennaio ha prestato Karlsson, rispedito al mittente Iling e preso Cambiaghi, ma comunque Italiano spesso spostava N’Doye a sinistra per essere più efficace.
Quest’estate ha preso Rowe a dimostrazione che su Domínguez non puntano molto: mi chiedo perché dovremo farlo noi per un profilo non troppo dissimile da Baldanzi. Alla Roma serve un giocatore non solo forte tecnicamente ma che abbia anche una struttura fisica diversa dai giocatori che già abbiamo in rosa e che sono un po’ tutti mingherlini.
Massara sarebbe peraltro recidivo. Dopo aver provato a finanziare il Benfica per un nostro ex obiettivo come Rios chiedendo il loro scarto Florentino, ora vorrebbe finanziare il Bologna per un nostro ex obiettivo come Rowe prendendo il loro scarto Domínguez.
Continuo a ritenere Sancho la soluzione più intrigante tra quelle sinora ipotizzate.
Ne Rowe ne Florentino sono mai stati obiettivi della Roma e soprattutto Baldanzi è sinistro mentre Domínguez è destro quindi il paragone non regge.
Sancho non ha la testa e lo prenderei solo in prestito con diritto e non con obbligo, perché poi se questo svalvola te lo ritrovi sul groppone per sempre visto lo stipendio monstre che prende e visto che nessun altro club blasonato e che si potrebbe permettere quel tipo di stipendio sta puntando su lui.
Mentre sono d’accordo con te sul fatto che Domínguez non sia il giocatore che ti sposta gli equilibri. Tra i nomi che circolano quello più adatto è che potrebbe rivelarsi un crack è George.
Poi personalmente farei capte false per Nusa ma è evidente che non sia possibile.
Bello il processo alle intenzioni con finanziamenti a scarti del benfica, il punto su dominguez è sul perché non gioca.
Che cambiaghi sia meglio non ci credo.
E’ mezzo rotto, e’ poco serio? E’ in vendita?
Se le cose che si dicono su sancho fossero vere anche solo per metà, a lui preferirei dominguez, cambiaghi, baldanzi, Giuly (di oggi) e due ragazzi che giocano con me in infime categorie.
Un giocatore che stacca così di testa non serve a nulla.
Prendete ilicic, quando gli si è spenta la luce, non per seguire la ragazza ma per altri motivi, ha smesso di essere un calciatore
Condivido….potendo spenderei due lire sul talento del Betis…..giocatore strutturato e tecnico…..con buona pace dei vari Elsha di turno…..sui nomi di Dominguez e George ho piu di qualche perplessita’ sulla loro utilita’ tattica…..magari sbaglio….
Eh, vediamo come va a finire, ormai ci siamo.
Il Gasp, pure evidentemente irritato dalla souplesse dell’inglese, mi pare non abbia ancora sbattuto la porta, segnale che per lui quello sarebbe il giocatore che gli cambierebbe le carte in tavola.
Certo, un bel coraggio e responsabilità da parte sua, perché Sancho fondamentalmente non la struscia più da tre anni. Ma se lui ci conta io mi arrendo e spero nel colpo di coda.
Concordo su Dominguez: non è il profilo più adatto, tecnicamente e fisicamente.
Forse, se Sancho decide di buttare via la sua carriera, a sto punto varrebbe la pena di provare il prestito con diritto per Chiesa che quest’anno mi sembra convincere di più Slot ma che lì a Liverpool è destinato sempre a trovare poco spazio, chiuso com’è da diversi mostri.
Mi sembra però una cosa complicata in questo poco tempo.
Tyrique George, ormai è stato bollato dalla gran parte degli “esperti” dopo averlo visto giocare una partita da centravanti rimediato in cui, poverino, non ha strusciato palla.
E ha 19 anni, dovrebbe ambientarsi con calma e poca pressione addosso, mentre a noi serve uno pronto a sparigliare.
Non mi scaldano….
lasciateli perdere sti due ragazzini…. prendiamo CHIESA in prestito almeno per quest’anno e poi si pensa
Un DS che fa di testa sua, lo ha fatto ormai con tutti i nuovi arrivi tranne il brasiliano.
Speriamo bene…
Dominguez tutta la vita, ma senza ombra di dubbio…trio argentino là davanti, la tecnica al potere, ci sto 🤙
Ma scusate Ezzalzouli essendo di nazionalità Marocchina a gennaio starebbe fuori per circa 1 mese e nel momento clou ti ritroveresti con l’ uomo in meno,a questo punto io,ma io non conto una benemerita mazza,andrei senza alcun dubbio su Dominguez del Bologna. A me sto ragazzo intriga,per me con Gasperini farebbe ottime cose. Sempre che Gasperini,poi, lo abbia cercato! Tra George, Ezzalzouli e Dominguez io andrei sull’ Argentino, troverebbe due connazionali come Dybala e Soule che potrebbero inserirlo alla grande e le qualità non gli mancano di certo.
fate presto
Ezzalzoli pure no, un altro africano che quando si gioca la coppa mancherà, meglio allora tutto su Rodriguez
Dominguez tutta la vita. Più esperto conosce il campionato italiano e poi è veramente forte. Ben vengano i giovani ma c’è bisogno anche di un po’ di esperienza e cattiveria agonistica e Dominguez è perfetto.
Se vendono Dovbyk si potrebbe fare una sforzo e prenderei Chiesa e Vlahovic all’ultimo giorno.
Entrambi in cerca di rivincite ( chiesa anche della nazionale) con Gasperini, grande motivatore, farebbero benissimo.
La riflessione è che come è stato scritto “La Roma in attacco è inconsistente” e la riprova è che in due partite nessuno degli attaccanti della Roma ha timbrato il cartellino al momento ci hanno pensato gli altri e abbiamo vinto di misura.
Ma la sola idea di fare campionato e coppe a ste condizioni è da brivido!
Alla Roma serve un attacco vero di quelli che ti sanno dare occasioni gol sempre perché questo fa la differenza alla lunga e se rimaniamo così non riusciremo a fare nulla anche quest’anno.
Dovbyk continua a fallire nel suo ruolo e questo è problema per la Roma, Gasperini doveva metterlo sul mercato subito per cercare qualcuno più sfrontato sotto porta e più aggressivo, ovvero l’opposto di Dovbyk.
Il fatto che qualcuno dica che la Roma sia inconsistente in attacco a me fa pensare che non guardino le partite.
Le occasioni vengono create, non vengono concretizzate? Bisogna vedere il perché. L’errore di kone contro il Bologna è una roba che non capiterà più, i giocatori davanti fanno buoni movimenti e tirano .
E intanto sono due vittorie, la prima, passata sotto silenzio, sul Bologna che ieri ha battuto il Como, che alla prima aveva brutalizzato gli sbiaditi.
Ma a criticolandia il Bologna era già una squadretta
semplice….rinforza le fasce…..da che mondo e mondo funziona sempre cosi’……non ci sono alchimie particolari……
Nell’articolo c’è scritto “Benjamin Rodriguez”, chi è, n’artro che er Bologna ha pijato de nascosto? 🧐🥸😆
Refuso corretto, grazie della segnalazione!
Dominquez è un baldanzi più tecnico. Basta con sti mezzi giocatori. ieri pomeriggio ho avuto la sfortuna di vedere all’opera George, non l’avessi mai fatto. Ma è possibile che Massara in due mesi non sia riuscito a trovare qualcosa di meglio? Spero di sbagliarmi ma in entrambi i casi sarei molto ma molto deluso. Massara in ogni caso non sufficiente. Abbiamo criticato ghisolfi per molto meno
Mi sembra anche a me che questa squadra sia stata costruita male.
Il campo sta parlando in maniera inequivocabile
Sancho, io speriamo che lo rilancho
Ormai se prendiamo CHIESA sarebbe un miracolo. Spero in due colpi finali con CHIESA E FRENDRUP. Senza Massara dovrebbe dare le dimissioni. Che grande delusione questo mercato. L’unico buono è Fergusson che devi ancora pagare.. Un DS ridicolo ed una proprietà che continua a mettere la Roma in mani sbagliate. Ma RANIERI che fa, dove sta??? Non era il garante??
Non scaldano… George è una scommessa pura, Dominguez non gioca titolare neanche nel Bologna, esile poco strutturato per gasperini (come baldanzi)
Prenderei Chiesa solo in prestito con diritto per Qst anno, il prossimo si vede, spendere per spendere non ha senso, anche se lo stipendio per chiesa è immotivato(partecipa il Liverpool.?)
più che altro secondo me servirebbe un giocatore più strutturato, Dominguez è più mingherlino, ma comunque è un giocatore forte, per questo non capisco perché lo tengono in panchina e fanno giocare titolare cambiaghi.
Dominguez quando ha giocato ha fatto vedere buone cose, ma la vedo difficile riuscire a strappare un giocatore giovane e bravo a una diretta concorrente in due giorni.
Aspetto il rientro di Bailey che può essere fondamentale per la fase offensiva della Roma
