Massara tra George e Dominguez: ore decisive

Ultimi due giorni di mercato. Dopo la vittoria di Pisa, ora Gasperini è in religiosa attesa di quei rinforzi chiesti a gran voce a Massara e ai Friedkin in queste settimane.

La priorità resta l’attacco: il tecnico di Grugliasco spera in un esterno sinistro di piede destro che possa fare la differenza lì davanti. La trattativa per Sancho ormai si è definitivamente arenata, e allora Massara tiene aperte diverse piste.

La prima porta a Tyrique George del Chelsea, che però gli inglesi hanno fatto giocare ieri nel 2 a 0 sul Fulham. Un segnale chiaro mandato a Trigoria: il 19enne fa parte del progetto di Maresca, e se la Roma lo vuole, deve pagare. La richiesta è di 23 milioni di euro più una ricca percentuale (si parla del 30%) sulla futura rivendita. Cifre importanti, sulle quali la Roma sta riflettendo.

L’alternativa più calda e che potrebbe prendere piede nelle prossime ore è rappresentata da Benjamin Dominguez, 21 anni, talento argentino che il Bologna non sta facendo giocare in questo avvio di campionato. Massara non ha ancora presentato un’offerta ufficiale agli emiliani, che lo valutano tra i 15 e i 18 milioni, ma con Di Vaio c’è stata una chiacchierata.

Sullo sfondo resta il nome di Abde Ezzalzouli, 23 anni, esterno offensivo di piede destro del Betis: il marocchino, dotato di passaporto spagnolo e dunque comunitario, è sul mercato e si può prendere con una ventina di milioni.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Il Tempo / Corriere dello Sport