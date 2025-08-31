VAI COL TANGO

C’è una Roma con Dybala e una senza. Questo semplice assunto è una regola valida per tutte le stagioni. Anche per questa targata Gasperini, che alla vigilia del match contro il Pisa aveva provato in conferenza a smarcarsi da quello che sembrava ormai diventato un luogo comune, ma che ancora una volta è apparso evidente a tutti.

Colpa anche di un mercato che non è stato ancora in grado di regalare al tecnico i rinforzi tanto agognati in attacco, soprattutto sul centro-sinistra. Da quella parte la Roma mostra una lacuna, colmata all’Arena Garibaldi da un Dybala capace di fare la differenza anche in un ruolo non propriamente suo. Ma quando hai la qualità di Paulo, la posizione in campo diventa relativa.

Decisivo nell’1-0 di Pisa anche il connazionale Matias Soulé, la cui crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti: in un anno l’ex Juve è passato dall’essere considerato un novello Iturbe a un giocatore capace di spaccare le partite con una sola giocata. Con lui e Dybala sulla trequarti è un Roma imprevedibile, che unisce classe e qualità, un tango argentino che può far sognare i romanisti.

Complimenti al Pisa, che riesce a compensare il gap tecnico soltanto per un tempo grazie a ritmi altissimi. I toscani falliscono la chance del vantaggio con Meister (provvidenziale Svilar nella prima occasione) e nella ripresa calano sensibilmente. L’ingresso in campo di Dybala completa il quadro: il tridente offensivo confeziona l’azione del gol partita, iniziata dalla Joya, rifinita da Ferguson e finalizzata da Soulé.

La Roma cresce e avrebbe l’occasione per chiuderla, ma il raddoppio di Mati viene annullato dal VAR per un tocco di braccio dell’argentino. Il Pisa resta in partita e nel finale prova a riacciuffarla, ma le conclusioni di Stengs e Cuadrado non fanno male.

I giallorossi conquistano la seconda vittoria consecutiva e restano a punteggio pieno. Un successo importante, che tiene alto il morale in vista della prima sosta di questo campionato. Ora però la palla passa a Massara e ai Friedkin: ci sono due giorni per regalare a Gasperini quei due o tre innesti che servono per far compiere alla squadra il salto di qualità. La sensazione è che questa possa essere l’annata giusta per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma sul mercato serve uno sforzo deciso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini