VAI COL TANGO

C’è una Roma con Dybala e una senza. Questo semplice assunto è una regola valida per tutte le stagioni. Anche per questa targata Gasperini, che alla vigilia del match contro il Pisa aveva provato in conferenza a smarcarsi da quello che sembrava ormai diventato un luogo comune, ma che ancora una volta è apparso evidente a tutti.
Colpa anche di un mercato che non è stato ancora in grado di regalare al tecnico i rinforzi tanto agognati in attacco, soprattutto sul centro-sinistra. Da quella parte la Roma mostra una lacuna, colmata all’Arena Garibaldi da un Dybala capace di fare la differenza anche in un ruolo non propriamente suo. Ma quando hai la qualità di Paulo, la posizione in campo diventa relativa.
Decisivo nell’1-0 di Pisa anche il connazionale Matias Soulé, la cui crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti: in un anno l’ex Juve è passato dall’essere considerato un novello Iturbe a un giocatore capace di spaccare le partite con una sola giocata. Con lui e Dybala sulla trequarti è un Roma imprevedibile, che unisce classe e qualità, un tango argentino che può far sognare i romanisti.
Complimenti al Pisa, che riesce a compensare il gap tecnico soltanto per un tempo grazie a ritmi altissimi. I toscani falliscono la chance del vantaggio con Meister (provvidenziale Svilar nella prima occasione) e nella ripresa calano sensibilmente. L’ingresso in campo di Dybala completa il quadro: il tridente offensivo confeziona l’azione del gol partita, iniziata dalla Joya, rifinita da Ferguson e finalizzata da Soulé.
La Roma cresce e avrebbe l’occasione per chiuderla, ma il raddoppio di Mati viene annullato dal VAR per un tocco di braccio dell’argentino. Il Pisa resta in partita e nel finale prova a riacciuffarla, ma le conclusioni di Stengs e Cuadrado non fanno male.
I giallorossi conquistano la seconda vittoria consecutiva e restano a punteggio pieno. Un successo importante, che tiene alto il morale in vista della prima sosta di questo campionato. Ora però la palla passa a Massara e ai Friedkin: ci sono due giorni per regalare a Gasperini quei due o tre innesti che servono per far compiere alla squadra il salto di qualità. La sensazione è che questa possa essere l’annata giusta per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma sul mercato serve uno sforzo deciso.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Dybala ha una qualità ovviamente superiore ad Elsha e averlo messo nel secondo tempo quando gli avversari a volte calano un po’ fisicamente può essere una strategia intelligente. Soulé però è veramente molto forte. Direi che è il nostro top player in attacco in questo inizio di stagione.
Giustamente l’ articolo ricorda l’ appellativo di “nuovo Iturbe” affibbiatogli dalla metà dell’ ambiente che non esiste. Dimostrazione ennesima che serve un po’ di pazienza per valutare i giocatori, ed un po’ di tranquillità per farli rendere al meglio.
@vegemite. Tutto vero. E la parabola di Soulé ci dovrebbe insegnare ad aspettare prima di dare giudizi. I giocatori non valgono in assoluto come alla PS, ma rendono molto spesso a seconda del contesto. Un altro esempio è Hermoso, che credo verrà utilizzato molto, quando tutti lo davano per finito. E spero, se rimarrà, anche per Dovbyk, che di certo non gioca più tranquillo come all’inizio dello scorso anno, perché evidentemente soffre la pressione che si è creata
Il problema è che la stagione è lunga e gli impegni sono tanti, quindi siamo sempre alle solite. Non puoi pensare di giocare sempre con gli stessi tutte le partite e questo naturalmente vale ancora di più per il discorso Dybala. Alcuni giocatori, come la Joya, Soulé e Kone sono insostituibili al momento. Certe partite del resto si vincono solo con i giocatori forti e sono proprio quelle che fanno la differenza.
Per competere davvero serve investire ancora e su giocatori forti.
In valore assoluto ma anche in prospettiva, Soulé è il top player della squadra. Sarei però curioso di conoscere meglio i termini dell’accordo per Ferguson, perché se questo irlandese non si fa male, beh, io anche per una cifra tra i trenta e i quaranta sono già pronto a scommetterci. Oggi i numeri 9 costano un boato, e questo ragazzo tocca la palla piuttosto bene, non comune tra quelli visti di recente in giro e che costano tranquilli tranquilli sui trenta + bonus.
con buona pace per tutti quelli che, la passata stagione, si lamentavano dei soldi spesi per Mati…per loro,che lo definivano il nuovo iturbe,una prece.
Concordo con chi sostiene che dovremo essere più pazienti con in giovani.
E per i Lupacchiotti una Roma Under 23 sarebbe uno step importante per non soffrire troppo il passaggio in prima squadra. Se recentemente avessimo avuto più pazienza, avremo in squadra ancora Calafiori e Dahl. Anche per questo temo che Baldanzi possa diventare il prossimo rimpianto.
elsha ha dato un contributo fantastico.
non va dimenticato.
ha coperto, rilanciato, preso botte….
ha facilitato il gioco di Paulo nel,secondo tempo.
vedo troppi voti ingenerosi per il …capitano .
entrato Paulo è cambiata la squadra
Con la classe e tecnica che ha, pure giocando in una zona non sua, riesce a spostare gli equilibri. Imprescindibile
Con Dybala, Soule, Svilar, un Kone straripante e se si svegliano le 2 punte ci sarà da divertirsi a lungo
Daje Roma daje
Ehm, l’irlandese ha fatto l’assist, m’è sembrato svejo da un pezzo.
Dybala ha avuto un brutto infortunio e subìto un intervento. Serve ancora un po’ di tempo per vederlo al meglio, ma dopo la sosta credo che ci farà godere
Soule tiene ancora troppo la palla e vede poco il cambio di gioco. Se alzasse la testa e velocizzasse le giocate sarebbe un fenomeno
@16 si intende a livello di gol ovvio per fergusson e dovbyk di scegliarsi…per ora le loro opportunita le hanno avute, l ucraino sopratutto ha sbagliato sotto porta gol/tiri facili e anche l’irlandese ancora a 0 come gol. Ci serve che segnano in primis perche loro sono i terminali di attacco.
Se girano anche loro ci sara da divertirsi come scritto sopra
Date a Gasp quello che serve, perché quest’ anno si può fare. Si può fare!!!
Forza Roma
Bah, Bailey è un grande acquisto a mio parere, ieri è arrivato anche un terzino Sx mi sembra. Io ho visto una grande Roma che dopo l 1 a 0 ha continuato a schiacciare il Pisa nella sua area con un atteggiamento mai visto prima. La forma fisica dei giocatori è fantastica, finalmente. Il gol annullato del 2 a 0 fa capire che anche quest anno avremo il sistema contro. Dovbik anche ieri ha dimostrato, per coloro che lo sostengono, di essere scarso. Spero vada via e liberi risorse per un acquisto.
E qua caro Vegemite ci sta da porre un quesito:
Quanto sono scemi da 1 a 100 ,alla Juve , per aver venduto Kean e Soule’, per pagare 12 mln all’anno a Vlahovic?
No , perché qui sopra passiamo per incompetenti, dilettanti , ridicoli, solo noi della Roma.
Cinque abbiano battuto meritatamente, anche il Pisa , dopo il Bologna.
Il Bologna è sempre una squadra tosta, lo ha dimostrato ieri battendo il Como, che una settimana prima aveva passeggiato sui derelitti di Formello.
E poi ieri il Pisa, neopromosso ma euforico e caricato a mille da Gilardino, per poterci battere e festeggiare la prima partita in A , davanti al proprio pubblico ( dopo più di 30 anni)
Quindi va bene così.
In realtà Gaetano si sono venduti anzi SVENDUTI i migliori della Next Gen (Huijsen, Soulé, Barrenchea, Fagioli, Iling, De Winter) + Kaio J e Kean, ricavando circa 110 ml (dopo solo 1 anno valore complessivo attuale dei giocatori di quasi 250 ml) per prendere due giocatori (Koopmeiners e Douglas Luiz) che hanno inciso zero nella loro stagione.
Una CAPORETTO TOTALE 🤣
Ma guarda, che siano “scemi” alla Juve da qualche anno a questa parte credo ci siano pochi dubbi.
Giuntoli ha fatto disastri quasi pari a quelli di Monchi, poi purtroppo questi possono contare su ricavi che sono il doppio dei nostri, quindi le conseguenze degli errori li pagano meno di noi.
Meno, ma alla fine stavolta pure loro sono quasi rimasti coi ragni in tasca.
E meno male che se ne è andato alla rubens, abbiamo abbiamo evitato un Iceberg
Gli argentini sono di un’altra pasta.
Faccio qui la mia analisi, sempre che interessi. Primo tempo alla ricerca degli spazi difficilissimi da trovare se a cercarli è una regia messa nei piedi di Cristante. Souloè non tiene troppo palla come altri scrivono, ma semplicemente non sa a chi darla perché il ritmo è lento e rallentato non certo da lui.
Primo tempo con un Elsha che davvero non ha più nulla da dare.
Fortunatamente il secondo tempo inizia con Dybala in campo, ecco, quin una cosa va detta, alla fine della partita Dybala registrerà zero gol, zero assist, ma ovviamente è lui che cambia la partita. Come se spiegano questo quelli che Dybala costa troppo, ha fatto tre assist e tre gol in una stagione intera, allora Lollo non è mica peggio de Dybala…etc etc etc.
Ecco, il calcio contempla altre voci tipo dribbling riusciti, falli procurati, uomini trascinati sul fondo e messi a sedere, trovare spazi tra avversari schierati, etc etc.
Questo Dybala sa fare e lo fa ogni volta che scende in campo, da anni ormai e meno male che mo lavora per noi. Il suo ruolo con Soulé in campo? Per me deve giocare alla Girezman, scegliendosi la posizione sulla base del suo istinto, del suo modo di stare in campo, dispensando dribbling, filtranti, classe.
Poi portatece sto Dominguez e sto Pessina, se questi so i nomi dell’ultimo giorno di mercato.
Aggiungerei un bravo a Gasperini che sa “imporre” le posizioni in campo ai giocatori……funzionali alle esigenze della squadra….
Ieri hanno giocato quasi tutti bene. Angelino e Elsha un pò meno e poi la nota dolente. Dobyk. Bravo ragazzo e tutto ma se ce ne liberiamo facciamo un affare.
Io comunque con il Milan non perderei tempo. Società inaffidabile.
Ahhhh ma quanto sono oscene le magliette dell’adidas?
Mi pare strano che la Roma accetti quelle robacce
I nostri colori sono il giallo e il rosso e non l’arancione e neppure il verde .
Ops…la maglia bianca con rifiniture verdi e arancio, lo hanno spiegato bene, è in onore del primo irlandese che abbiamo ingaggiato in tutta la nostra storia. Bellissima. Quella arancione, invece, è veramente brutta, tra l’altri ieri potevamo tranquillamente giocare sia in bianco, che con i nostri colori tradizionali. In effetti so due anni che almeno una delle tre maglie la toppano alla grande. L’anno scorso era stata quella cor sugo, e quest’anno quella tipo ANAS.
El anayoui oggetto misterioso
spesi 25 mil per fare panca, ovvio non è farina del sacco di Gasp e si vede
Non venite a parlare di forma che si allena con noi da inizio luglio, ha fatto in pratica tutta la preparazione. Non lo vede Gasp, punto, o ieri a 10 dalla fine entrava almeno
Ora a fine mercato ci mancano giocatori, anche perche abbiamo speso tanto anche per uno come el aynaoui
Era meglio aver speso quei soldi per un attacante fascia sinistra o centrocampista valido
Forza Roma
magari per O’Riley…
Non cominciamo a targare i giocatori dopo due partite……
Jimbo….si ripete la stessa identica cazzata dell’anno scorso con Le Fee, solo che Ghisolfi fu bravo a venderlo a gennaio.
Vediamo Massara che cosa è capace di fare. Pere Ghisolfi meglio di Massara finora
Chissà cosa dicevano a criticolandia su soule.
dai tempo
A questa squadra, per risolvere più facilmente partite come questa e fare un salto di qualità, occorre un esterno a sinistra che salti l’uomo e un centrocampista veloce di testa e dai piedi che seguano la testa.
Io sono un estimatore di Cristante, nella rosa lo vorrei sempre, ma non ha queste qualità.
Konè è fortissimo e va bene così, ma uno che faccia da playmaker serve. Ora lo fa Cristante, ieri 80 passaggi completati, ma oggettivamente, per quanto riesca a dare equilibrio alla squadra e a essere prezioso in fase di interdizione, non ha quelle caratteristiche che sarebbero essenziali in fase offensiva.
Forse El Aynaoui ha migliori skills in fase offensiva ma non ha la solidità e le letture di Cristante in fase offensiva.
Così la coperta è corta. Magari però con un’ala a sinistra in grado di fare quello che fa Soule o Dybala a destra la sterilità offensiva si riduce
Dybala ha una qualità superiore, vede calcio e fa girare meglio la squadra. La Roma è una squadra in costruzione e ci vuole tempo per assorbire i meccanismi del Gasp e per vedere il suo gioco. Però quest’anno siamo partiti bene, bisogna continuare così perché ad un certo punto con le coppe aumenteranno gli impegni e capiterà di steccare qualche partita. Sia Dybala, che il funambolo Soule sono quei giocatori che ancora mi tengono incollato allo schermo e da qualche tempo anche la trebbia Konè (che giocatore) FORZA ROMA
Mamba ringraziamo sempre Ghisolfi per averci portato questo giocatore (e che giocatore)
Considerazioni sparse.
Nella mia testa ho sempre pensato che è meglio stare sul 2-0 perché una ciabattata, una carambola, un tiraccio deviato al 95simo possono farti perdere i 3 punti. Mile invece dimostra che ho torto marcio. La lista degli 1 a 0 che con portieri normali sarebbero stati pareggi (o anche sconfitte) sta diventando bella corposa, ricordiamocene quando qualcuno sostiene che si può fare a meno di lui perché tanto un buon portiere lo trovi a poco.
Ferguson è tanta, tanta roba. Come pulisce quella palla in area con mezzo Pisa tra lui e Soulè l’ho visto fare a pochi.
Si dice che le squadre di Gasperini arrancano nelle prime giornate, per poi iniziare a volare più avanti. Credo sia così anche oggi. Abbiamo vinto due partite, e le abbiamo vinte contro avversari ostici, ma sono sicuro che (al netto del mercato ancora aperto e di Bailey infortunato) abbiamo visto solo la superficie di quello che può fare la Roma di Gasp.
Il Pisa. Non è affatto una brutta squadra, e se mantengono questa cattiveria, si salvano facile.
Nel secondo tempo dicono che il Pisa ha abbassato i ritmi perché era stanco. Ma non è che si è stancato da solo, è stata la Roma a logorarli, e quando li ha stremati ha messo in campo Dybala… questa è crudeltà 😀
ps. Un pensiero al povero Como che dopo una misera campagna da appena 100 milioni perde la seconda a Bologna.
Ferguson ha moltissima qualità. Chi non capisce quanto è forte non capisce un c di calcio.
Se dybala si cala in un ruolo da giocatore da secondo tempo le cose possono mettersi molto bene. Un altro giocatore di qualità e ci troveremmo con dybba soule bailey più un altro oltre al elsha che il suo lo fa.
Resto dell’idea che siamo più corti in mediana che davanti
si è vero se non danno a gasperini un paio di giocatori buoni la storiella potrebbe complicarsi. due considerazioni dopo aver visto la partita: 1 meno male che è arrivato il greco e speriamo realizzi le aspettative 2 quanto ci manca ( con tutto il rispetto per cristante) un bel centrocampistone.. .
dell’attacco sappiamo tutto, inutile dire.
Gasperini ha sottolineato più volte la solidità del gruppo (Mou e Ranieri ci hanno lavorato molto) la squadra mi sembra bella, quadrata!! Centrocampo e difesa mi hanno ben impressionato, davanti mancano ancora gli automatismi ma Wesley-Soulé crescendo daranno tanto fastidio. A sinistra Angelino con Dybala meglio che con Elsha, la prestazione di Stephan è stata un po’ confusa, forse anche la fascia era un po’ pesante sul braccio, per uno che non l’ha mai portata. Il Faraone secondo me farà bene con Gasperini, il mister è uno che lavora bene sulle individualità, quando sta bene fisicamente ed è ispirato, è un giocatore che può fare la differenza
La Roma non è stata scintillante come contro il Bologna, però c’era da aspettarselo. Il Pisa ha messo in grossa difficoltà l’Atalanta, quindi non è una squadra totalmente indifesa come il blasone potrebbe far credere. Inoltre, Gasperini è arrivato da poco, e sappiamo che per imprimere i suoi concetti c’è bisogno di tempo: all’Atalanta era partito malissimo, dopo una manciata di giornate si parlava di lotta salvezza, e poi sappiamo com’è andata.
Quindi per ora non conta come, i tre punti sono arrivati senza che abbiamo assolutamente rubato nulla. E anzi, come mi faceva notare giustamente qualcuno ieri, mancherebbe anche un rigore per noi all’inizio del secondo tempo, speriamo che non sia un preludio a qualcosa di peggio in momenti più decisivi.
P.S. sul gol annullato a Soulé: tutte le moviole, sia quelle dei grandi quotidiani, sia quelle dei commentatori tecnici arbitrali (Marelli, Calabrese eccetera) sia quelle di altre testate romaniste dicono che il gol di Soulé era da annullare. Ora, se non volete credere a me, siete liberissimi. Ma se tutti, compresi altri romanisti, dicono a chiare lettere e senza dubbi che il gol andava annullato, ci sarà un motivo, no?
Ago, Canestrelli ha commesso lo stesso fallo Var spento
Basara, non hai letto con sufficiente attenzione: del fallo di mano di Canestrelli l’ho detto alla fine del primo paragrafo! Se vuoi commentarmi, almeno fammi la cortesia di leggere tutto quello che scrivo e non solo quello che ti conviene, sennò è chiaro che non ci capiamo.
Per me era da sanzionare anche la spinta su Wesley per non parlare delle continue trattenute della maglia continuamente avallate dal direttore di gara….
E io mi fido, però vorrei vederlo!
Vittoria ed 3 punti importanti per morale,pero per momento non lasciamo la sensazione di squadra solida,sicura …anche perché abbiamo 3-4 giocatori con limiti evidenti, incluso i capitani di ieri sera!! Per adesso e andata bene, però e chiaro che ci vuole qualcosa di più per arrivare in Champions… forza Roma!!!
bè ottimo risultato a pisa. perché poi alla fine conta solo quello
Considerati i prezzi che girano per certe cassapanche, l’acquisto di Soulé per 26+4 oggi sa di saldo, altro che, alla pari di quello di Manu Koné, 18 mln.
E tocca dare anche a Pinto quel che è di Pinto, perché Svilar e Ndicka a zero sono stati due colpi bestiali.
Quattro giocatori che oggi sono l’ossatura di una squadra già buona che potrebbe diventare ottima con un altro paio di innesti di qualità a centrocampo e in attacco.
Il tutto in mano a un tecnico che sembra (diciamo ancora sembra per scaramanzia) finalmente l’uomo giusto al posto giusto e che probabilmente si è seduto su quella panchina con 5 anni di ritardo.
E’ molto presto per dirlo, teniamoci abbottonati, ma il Gasp ha già distrutto buona parte dei luoghi comuni su di lui, di allenatore buono solo per la provincia (dove sanno cucinare ottime “pozioni magiche”) e di metodi che a Roma non si possono applicare perché ci sono i pupi da accompagnare a scuola.
Lui di certo non conquista i tifosi in conferenza stampa, ma questo è calcio, non siamo in un corso di retorica e di arte oratoria e ormai abbiamo visto che certe cose non funzionano più se non abbinate a un lavoro certosino e la voglia di stare al passo coi tempi.
I problemi in vista del prossimo giugno 2026 sono noti, ma sarebbe un peccato lasciare questa squadra monca in una stagione dove probabilmente sarebbe già possibile ottenere qualche soddisfazione.
giusto per chiudere il quadro, la Roma ha la possibilità di riscattare Ferguson alla metà del costo di Retegui
chiedo per un amico: qualcuno ha visto un’immagine chiara dove Soule si aggiusta la palla con la mano/braccio prima del gol?
Concordando con quanto detto da Vegemite, apro e chiudo una parentesi: Rivedendo alcune immagini la decisione mi sembra corretta ma manca un intervento del Var sul fallo di Canestrelli, che lascia aperto il braccio e un ammonizione su Lusuardi x un evidente trattenuta su Soulè. La stessa trattenuta costa l’ammonizione a Ferguson ma trovo inutile ricriminare L’importante è aver vinto nonostante il solito arbitraggio scadente💛❤️
Mi fa piacere che tu ti sia ravveduto sul gol di Soulè.
Sugli altri due episodi hai perfettamente ragione: manca un rigore per noi per il tocco di mano di Canestrelli, malissimo il VAR Meraviglia, e un giallo per Lusuardi.
Vedi, se si resta lucidi e obiettivi e non si prova a tutti i costi a negare la realtà si ragiona che è una meraviglia.
Un “duo” eccezionale… Ma se si vuole essere davvero competitivi occorre fare un “trio”, tipo i 3 tenori: Massara prendi Garnacho e le partite della Roma saranno meglio di xvideos
Fiorini, nella cronaca della partita manca il (solito) rigore non concesso alla Roma
Però Fiorini non ha avuto nulla da obiettare sul gol annullato a Soulè, dico bene?
Ma no, Ago usa “telecamere speciali”, deve mettersi gli occhiali e posare il fiasco, giusto?
Sul rigore di Canestrelli poi hai perfettamente ragione, e ti ringrazio per avermelo segnalato ieri.
Dubito che nelle poche ore rimaste si possa vendere Dovbyk e prendere un sostituto. Oltre all’esterno mancino d’attacco, secondo me , una priorità, necessità è un centrocampista davanti difensivo/ regista, ormai sono rassegnata al fatto che Cristante sia inamovibile e titolare ,ma non può giocarle tutte!
La Roma va sulla scia di Ranieri bravissima nell’1-0. Comunque a Gasp è riuscita la primissima parte della sua mission: fare una bella partenza.
Qualcuno si rileggesse i commenti tristi sullo stipendio e sulla utilità del “mezzo giocatore” Dybala fino a pochi giorni fa. La memoria corta del tifoso è spietata. Dybala è un campione, può stare a Roma tutto il tempo che vuole perché i campioni veri sono pochi. Forza Roma.
Se prendiamo e spero si uno buono sulla fascia e un altro centrocampista se divertimo.
Manca ancora un esterno di attacco e un centrocampista forte!!!! Dell’attaccante non c’è bisogno se rimane Dovbick. Anche quest’anno si gioca con Cristante titolare io sono incredulo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.