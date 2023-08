Matic ha deciso: addio Roma, va al Rennes. Al suo posto arriva Paredes

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nemanja Matic ha deciso e non sembra intenzionato a ripensarci: vuole lasciare la Roma e approdare ai francesi del Rennes, club che gli ha promesso un contratto di due anni con opzione per il terzo.

Il serbo, che sembrava perfettamente calato nella realtà romanista ed era un beniamino del pubblico, si è lasciato ingolosire dalla proposta dei transalpini e dall’avventura in un nuovo campionato. Da qui lo strappo con la Roma (il giocatore non si allena più in gruppo da una decina di giorni) e la decisione di trasferirsi.

Mourinho e compagni sono rimasti spiazzati dalla presa improvvisa di posizione di Matic, Pinto è irritato perchè il Rennes non ha ancora presentato una proposta soddisfacente per il calciatore e soprattutto perchè ora deve occuparsi di una grana in più del tutto inaspettata.

Il gm ha dovuto cautelarsi andando a bloccare l’ex giallorosso Leandro Paredes, 29 anni, esubero del PSG come Renato Sanches, anche lui a un passo dall’arrivo a Trigoria. Il regista argentino ha già trovato una sistemazione a Roma, e ha già parlato con i suoi amici che vivono nella Capitale.

Nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi l’addio di Matic, e il conseguente arrivo di Paredes in giallorosso: la formula dovrebbe essere la solita, un prestito con diritto di riscatto. L’unica insidia arriva dalla Turchia, con il Galatasaray che sembra interessato al calciatore e sarebbe pronto a un’offerta a titolo definitivo per averlo. Paredes però non ha dubbi, e ha messo la Roma in cima alle preferenze.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero