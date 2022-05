Matic saluta il Manchester United: “Continuate a sostenerlo”. Ora Mou lo vuole a Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nemanja Matic saluta il Manchester United. Il centrocampista serbo, 33 anni, dice addio al club inglese dopo ben cinque stagioni vissute nel club inglese.

“L’ultima partita è stata una notte fantastica per me grazie ai nostri tifosi. L’applauso per me da parte dei 75mila presenti è stato bellissimo ed emozionante. Voglio approfittare di questa opportunità per ringraziarli“, le sue parole ai canali social del club inglese.

So cosa rappresenta questo simbolo per loro, quindi devi essere un esempio non solo in campo. Voglio solo dire grazie per il supporto fantastico. So che abbiamo avuto un paio di stagioni difficili, ma voglio far sapere ai tifosi che noi giocatori stiamo facendo del nostro meglio e il Man United tornerà. Servirà tempo, ma tornerà. Continuate a sostenerlo“.

L’addio del centrocampista era scontato, ora libererà a zero nonostante il suo contratto scadrà tra un anno in accordo con i Red Devils. Nel suo futuro potrebbe esserci la Roma: Josè Mourinho è un grande estimatore del calciatore serbo e lo ritiene un rinforzo importante per la mediana giallorossa, che in estate cambierà pelle.