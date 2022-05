AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 19 maggio 2022:

Ore 11:15 – PEDULLA’: “DYBALA VUOLE SOLO L’INTER” – Stando a quanto riferisce il giornalista Alfredo Pedullà, Paulo Dybala vuole restare in Italia e giocare la Champions, per questo aspetta solo l’Inter. L’ipotesi estera sarà presa in considerazione solo se si chiudessero le porte per una permanenza in Italia.

Ore 9:55 – LA ROMA ACCELERA PER LOPEZ E GIOCA LA CARTA FRATTESI – Tiago Pinto sta spingendo per portare Maxime Lopez alla corte di Mourinho ed è pronto a giocarsi la carta Frattesi per battere la concorrenza… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – FRIEDKIN APRE L’OLIMPICO PER ROMA-FEYENOORD – Non crede alla scaramanzia Dan Friedkin, che aprirà l’Olimpico in occasione della finalissima di Tirana…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – DYBALA COMPRA CASA A MILANO – Prosegue l’obiettivo delisting dei Friedkin. Secondo quanto fa sapere oggi la Roma tramite un comunicato ufficiale, i proprietari del club giallorosso hanno acquisito 1.810.703,00 azioni ad un prezzo unitario di 0,425900 ciascuna.

Ore 8:35 – MKHITARYAN, TENTAZIONE INTER – L’Inter si è fatta avanti con Mkhitaryan, in scadenza di contratto con la Roma. Inzaghi lo vuole in nerazzurro, e insidia il rinnovo con i giallorossi…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

