Maxime Lopez, la Roma accelera e gioca la carta Frattesi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma sta facendo sul serio per Maxime Lopez, 24 anni, centrocampista centrale del Sassuolo che Mourinho aveva apertamente lodato in tempi non sospetti.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), i contatti si sono intensificati dopo che il calciatore era stato sondato un paio di mesi fa quando Pinto si interessò a Raspadori.

Adesso i fari sono tutti puntati sul regista francese, un ruolo scoperto nella Roma e che Tiago Pinto ha intenzione di colmare in estate. Per Maxime Lopez il Sassuolo chiede 15 milioni di euro, una cifra alla portata delle casse giallorosse.

Sul giocatore c’è anche l’Inter, ma la Roma è pronta a giocarsi la carta Frattesi, un altro dei giocatori più richiesti del Sassuolo: i giallorossi vantano ancora il 30 per cento dell’eventuale rivendita, che può essere stimata in 6-7 milioni. Soldi che la Roma potrebbe “scontare” dal prezzo di acquisto del francese.

Fonte: Corriere dello Sport