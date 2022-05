Mourinho e la confidenza alla giornalista: “Cosa manca per competere? I soldi…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) svela un retroscena della conferenza stampa di Mourinho, svolta ieri a Trigoria in occasione del Media Day a una settimana dalla finale di Conference League.

Tutto nasce dalla domanda fatta dalla giornalista di Mediaset, che chiede all’allenatore portoghese cosa manca alla Roma per fare il salto di qualità e poter migliorare la squadra e arrivare a vincere.

Mourinho è apparso in difficoltà e ha preferito glissare: “Difficile per me fare un bilancio, molto difficile rispondere. Domanda complicata. Non voglio rispondere…”

Alla fine della conferenza stampa però, racconta Il Messaggero, lo Special One si sarebbe avvicinato alla giornalista per sussurrarle all’orecchio una parola: “Soldi“. Mourinho avrebbe quindi aggiunto: “Hai capito perché non potevo risponderti?“.

Fonte: Il Messaggero