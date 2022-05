Roma, la prima finale

AS ROMA NEWS – Prima finale e ultima di campionato. La Roma, di scena questa sera sul campo del Torino, affronta la sfida da dentro o fuori l’Europa, una partita che sarà decisiva per il piazzamento in classifica di questa stagione.

Vincendo, i giallorossi si assicurerebbero come minimo il sesto posto in campionato, che varrebbe la qualificazione alla prossima Europa League senza dover aspettare i risultati delle rivali, che invece scenderanno in campo domani.

La posta in palio dunque è altissima: se la Roma non riuscisse a vincere, rischierebbe di essere scavalcata da Fiorentina e Atalanta proprio al fotofinish. E di doversi giocare l’ultima sua fiche nella finalissima di Tirana il prossimo 25 maggio. Un rischio che Mourinho non vuole assolutamente correre.

L’allenatore manderà in campo una formazione competitiva, senza pensare troppo alla gara contro il Feyenoord, ma dovrà comunque fare a meno di due o tre pedine importanti, non al meglio per la partita di oggi: Smalling, Karsdorp e Zaniolo, pur essendo partiti per Torino, non sono al meglio e non dovrebbero giocare dall’inizio.

La squadra di Juric non ha più niente da chiedere al suo campionato, ma ci terrà a fare bella figura davanti al proprio pubblico, specie all’ultima stagionale, e non regalerà niente. La Roma invece sembra avere già la testa a Tirana ormai da tempo: non è solo colpa della sfortuna se i giallorossi hanno raccolto appena tre punti nelle ultime cinque giornate di campionato.

A Mourinho spetterà un compito per niente facile: far entrare nella testa e nelle gambe della squadra il concetto che le finali sono due, e non una. E che la partita a cui pensare è solo quella di stasera. Servono tre punti a ogni costo, anche giocando una gara brutta e sporca. La posta in palio è altissima: la Roma si gioca in novanta minuti tutto il lavoro fatto in un campionato intero.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini