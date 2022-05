Turn-over obbligato: in campo Kumbulla e Maitland-Niles, nuova chance per Spinazzola

ULTIME NOTIZIE ROMA CALCIO – Mourinho ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma stasera contro il Torino sarà suo malgrado costretto a fare turn-over in vista della finale di Tirana.

Tanti i giocatori indisponibili tra i titolari, a partire da Mkhitaryan, che non è nemmeno partito per l’ultima trasferta stagionale in campionato. Presenti Smalling, Karsdorp e Zaniolo, ma la sensazione è che nessuno di questi sarà rischiato dal primo minuto contro i granata.

In difesa spazio a Kumbulla, mentre sulla destra ultima apparizione in giallorosso per Maitland-Niles. A sinistra possibile una nuova chance per Spinazzola dal primo minuto, mentre a centrocampo Cristante è pronto a fare gli straordinari.

Così come Pellegrini e Abraham, due giocatori a cui Mourinho non rinuncia mai a cuor leggero. Resta da assegnare un’ultima maglia: se la contendono Carles Perez ed El Shaarawy.

Questa dunque la probabile formazione anti-Torino: Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles, Cristante, Sergio Oliveira, Spinazzola, Carles Perez, Pellegrini, Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini