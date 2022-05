Mkhitaryan, Inter in pressing ma la Roma resta in vantaggio. Arsenal su Veretout

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Il nome di Mkhitaryan tiene banco in casa Roma, sia per le questioni di campo che per quelle di mercato.

Il recupero dell’armeno per la gara di mercoledì prossimo è una corsa contro il tempo: il giocatore ha fatto sapere ai tifosi che ci sarà, molto più cauto Mourinho che invece ha lasciato parecchi dubbi sul possibile impiego di Miki contro gli olandesi.

Ma a preoccupare i tifosi sono soprattutto le voci di mercato che arrivano riguardo l’armeno: l’Inter è in pressing sul giocatore e sul suo procuratore nella speranza di fargli cambiare idea sul suo rinnovo con la Roma. Inzaghi, dopo Dzeko, spera ora di avere presto anche un altro giallorosso tra le proprie fila.

Per ora Mkhitaryan è sembrato fermo nelle proprie intenzioni: la sua volontà è di trovare un accordo con la Roma, che però non è ancora stato raggiunto. Come è normale che sia, l’agente del calciatore sta usando la sponda nerazzurra per strappare un accordo migliore con Pinto.

Quando però bussa alla porta un club importante come l’Inter, che può garantirti più soldi e la possibilità di giocare la Champions, il rischio di una brutta sorpresa c’è sempre. Ma al momento Mou spera che Mkhitaryan non gli faccia scherzi e che confermi la sua volontà di restare alla Roma, col rinnovo che dovrebbe essere annunciato dopo la finale di Tirana.

Intanto sul fronte cessioni sembra avere ancora mercato Jordan Veretout nonostante le sue prestazioni scialbe di questa seconda parte di stagione: oltre al Marsiglia e al Newcastle, ora anche l’Arsenal ha bussato alla porta del francese. La Roma aspetta con fiducia l’offerta giusta: la richiesta è 15 milioni. Gli stessi che servirebbero a Pinto per prendere Maxime Lopez dal Sassuolo.

Giallorossi.net – G. Pinoli