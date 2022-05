“ON AIR!” – PRUZZO: “Se credi che il Toro voglia fare la passerella, ne prendi tre”, PIACENTINI: “Certo il rinnovo di Mikhitaryan? Direi di no”, MAGNI: “Se l’Inter si presenta con 5 milioni c’è poco da fare”, CORSI: “Maitland-Niles in campo? Allora vuoi perderla…”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Jacopo Aliprandi (Tele Radio Stereo): “Le parole di Mou mi sono sembrate pura pretattica: Smalling, Karsdorp e Zaniolo sono in gruppo, sono partiti e forse giocheranno stasera… Possiamo dire che Smalling, Karsdorp e Zaniolo stanno bene? Io direi proprio di sì…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pensate se la Roma vincesse lo scudetto come potrebbe fare il Milan quest’anno, cioè arrivando a pari punti con la Lazio e vincendolo per gli scontri diretti…secondo me sarebbe lo scudetto più grande della storia. Non ci potrebbero mai stare, Lotito proverebbe a cambiare perfino le regole… Torino-Roma? Mourinho ha portato tutti e tre gli infortunati, e non si sa assolutamente chi giocherà stasera. Abraham ancora in campo? Io l’ho visto stremato, ma se Mou lo fa giocare sa che può smaltire la stanchezza in tre giorni… Maitland-Niles a destra? Ma allora la vuoi perdere sta partita. Ma come, ieri volevamo vincere a tutti i costi, e mo vogliamo perderla…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se non sei concentrato sulla partita che devi giocare prima di un’altra, rischi di sbagliare sia questa che quella dopo…Mkhitaryan? Se la Roma aveva già chiesto due mesi fa di rinnovare il contratto ricevendo un no come risposta, allora non avrebbe nessuna colpa. Se così non fosse e la Roma avesse dato per scontato il suo rinnovo, sarebbe un errore. Perderlo sarebbe un peccato, perchè è uno di quei giocatori che ti prende per mano la squadra in un processo di crescita. Ma se l’Inter si presenta con 5 milioni c’è poco da fare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Mkhitaryan non credo che la Roma abbia trascurato la vicenda, e se lui l’anno prossimo giocherà da un’altra parte sarà per una sua scelta. Mentre in altre situazioni ho visto una colpa della società, questo di Mkhitaryan non è il caso. Quindi non gliene farei una colpa se lui decidesse di provare altro. Ci può stare che a 34 anni voglia andare all’Inter a giocare la Champions e a prendere più soldi. Se mi chiedi se Mkhitaryan resterà sicuramente alla Roma, direi di no. Ma non sarei colpe alla Roma…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mkhitaryan è un giocatore a tutto campo, se ce lo portassero via sarebbe un problema serio e mi auguro che i suoi colloqui con l’Inter non vadano a buon fine. Spinazzola a destra per la partita di stasera? A me sembra più logico far giocare lui a sinistra e Zalewski a destra, ma Mourinho sa meglio di me quello che bisogna fare. Spinazzola è un giocatore che ti può cambiare le partite sempre e comunque, lo abbiamo visto negli europei… Noi senza errori arbitrali saremmo in Europa già da un pezzo, e non arrivarci sarebbe gravissimo, anche perchè non giocare l’Europa non invoglierebbe i giocatori a venire da noi…Bernardeschi e Morata scaricati dalla Juve? Non mi prenderei nessuno dei due, non mi verrebbe neanche in mente…”

*Ieri abbiamo frainteso le parole di Maurizio Catalani, scambiando il suo pensiero nei confronti di Gianluca Mancini per parole all’indirizzo del capitano Lorenzo Pellegrini. Ci scusiamo con lui e con i nostri lettori per l’errore.

Furio Focolari (Radio Radio): “Sappiamo benissimo che il Torino di Juric non regala niente. La Roma non sottovaluta l’impegno, il problema è che pensa a quell’altra partita, quella di Tirana, è normale. Questa è una partita difficile, e per di più perdi anche Smalling… Se la Roma vince stasera allora avrà sicuro un posto in Europa, se invece non vince dovrà guardare i risultati di domani…Pronostico di Torino-Roma? Ics…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Torino-Roma? Se vai lì convinto che il Torino scenda in campo per fare la passerella, ti prendi tre gol e torni a casa con la coda in mezzo alle gambe. Quindi ci vorrà la miglior Roma per vincere una partita complicatissima… Chi va in campo deve dare il meglio, se cai con lo spirito di una partita di fine campionato finisce male. Pronostico? Due…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!