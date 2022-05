AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 20 maggio 2022:

Ore 11:15 – KLUIVERT, IL NIZZA PONE LE CONDIZIONI PER IL RISCATTO – Il Nizza non si è qualificato per la prossima Champions League e non scatterà l’obbligo per il club di francese di riscattare Justin Kluivert a 15 milioni. Il club transalpino ha proposto alla Roma delle condizioni diverse per il riscatto e la situazione andrà monitorata nei prossimi giorni. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 9:30 – SVILAR A ROMA, PRIMO ASSAGGIO DELLA CAPITALE – Il primo acquisto della nuova Roma sta già prendendo confidenza con la città. Mile Svilar, il portiere che ha da poco detto addio al Benfica a e dal prossimo anno vestirà la maglia giallorossa, nei giorni scorsi ha fatto tappa nella Capitale insieme alla fidanzata e alla sorella prima di ripartire per il Belgio. Un primo assaggio della sua nuova vita. (Il Tempo)

Ore 8:50 – IL FEYENOORD RECUPERA TUTTI PER TIRANA – Tutti recuperati in casa Feyenoord per la finale di Tirana, perfino il portiere titolare Bijlow, che tornerà tra i pali al posto del non irresistibile Marciano. Il club di Rotterdam rimarrà in Portogallo fino a domani, prima di volare per Tirana a quattro giorni dalla gara più importante della stagione.

Ore 8:20 – TURN-OVER QUASI OBBLIGATO PER MOU – Contro il Torino la Roma scenderà in campo con diverse novità anche per colpa degli acciaccati: nuova chance per Spinazzola, in campo anche Kumbulla e Carles Perez…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:50 – MKHITARYAN, PRESSING INTER MA LA ROMA… – Continua il pressing dell’Inter su Mkhitaryan, che non ha ancora trovato l’accordo con la Roma per il rinnovo. Ma a Trigoria c’è ottimismo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

