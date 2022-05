Mkhitaryan, tentazione Inter

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Henrikh Mkhitaryan migliora. L’attaccante armeno, 33 anni, prosegue il protocollo di recupero che dovrebbe rimetterlo a disposizione di Mourinho per la finalissima di Tirana.

Lo stesso calciatore si è detto convinto di farcela fuori dai cancelli di Trigoria, una volta avvicinato dai tifosi romanisti che volevano scattarsi una foto con lui. Mourinho frena, ma sa che il recupero di Micki per il 25 maggio è più sì che no.

Per lo Special One l’armeno è un giocatore imprescindibile, fondamentale per lo sviluppo della manovra della squadra. Per questo ha chiesto a Pinto di rinnovargli al più presto il contratto, in scadenza a fine stagione.

La Roma è pronta a offrirgli un contratto biennale, con Mkhitaryan stesso che si era detto disponibili ad ascoltare l’offerta giallorossa. Ma stando a quanto racconta Alfredo Pedullà, sul giocatore ora è in pressing l’Inter di Simone Inzaghi.

L’ex allenatore della Lazio vede in Mkhitaryan il perfetto vice Calhanoglu e quindi anche un possibile trequartista. E l’Inter non sarebbe l’unica squadra ad essersi messa sulle tracce di Miki: in Italia il giocatore piace al Napoli, in Premier a Tottenham e Aston Villa. La Roma insisterà per il rinnovo, ma “attenzione alle sorprese“, scrive il giornalista.

Fonte: alfredopedulla.com