De Rossi, stavolta sarà addio alla Primavera. Al suo posto Aquilani o Guidi

AS ROMA NEWS – Dopo le voci degli anni passati, stavolta ci siamo davvero: Alberto De Rossi ha deciso di non proseguire la sua avventura da allenatore della Roma Primavera dopo 28 anni di onorato servizio. Lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero.

Alla guida dei giovani giallorossi fin dal campionato 2003/04, ad oggi De Rossi ha portato a casa 3 scudetti, 2 coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Quest’anno la sua Roma ha chiuso la regular season al primo posto in classifica con 71 punti a 7 lunghezze di distacco dall’Inter e portando la squadra ai play-off scudetto.

Uno strano gioco del destino quello che gli ha riservato l’ultima giornata di campionato, nella quale ha affrontato la Fiorentina di Alberto Aquilani. Sarebbe infatti proprio l’ex centrocampista giallorosso, adesso diventato allenatore, l’uomo in lizza per prendere il suo posto.

Aquilani è rimasto sempre legato ai colori giallorossi. I rapporti con Bruno Conti sono ottimi ma non sono da meno anche quelli con José Mourinho, al quale ha affittato la sua casa ai Parioli. Sono proprio loro a vedere di buon occhio il suo ritorno.

In lizza anche Federico Guidi, ex tecnico della Primavera viola, una carta di riserva preparata da Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile, che avrebbe piacere di tornare a lavorare con un allenatore con il quale ha condiviso successi in passato. Per lui sono arrivate delle proposte da alcuni club di Serie B, ma se dovesse chiamare la Roma sarebbe molto difficile dire di no.

Fonte: Il Messaggero