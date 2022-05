AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 18 maggio 2022:

Ore 12:45 – TORINO-ROMA, ARBITRA IRRATI – Sarà il signor Irrati a dirigere Torino-Roma di venerdì sera, ultima giornata di campionato. Al VAR invece scelto Fabbri.

Ore 12:00 – TRIGORIA, OUT KARSDORP, SMALLING E ZANIOLO – Nell’allenamento odierno aperto alla stampa spicca l’assenza in gruppo di Karsdorp, Smalling e Zaniolo, oltre a Mkhitaryan. Tutti e quattro sono molto probabilmente out per Torino-Roma…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:50 – SI INTENSIFICANO I CONTATTI PER MAXIME LOPEZ – La Roma sta intensificando i contatti per Maxime Lopez, regista del Sassuolo. Anche la Lazio è sul giocatore, ma i giallorossi sono in vantaggio…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:35 – BELOTTI COME VICE ABRAHAM IPOTESI CONCRETA – Andrea Belotti come vice Abraham resta una possibilità concreta. Secondo La Stampa la Roma è ancora in corsa per acquistarlo a parametro zero…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – ZANIOLO RECUPERA PER TORINO-ROMA – Nicolò Zaniolo è completamente recuperato in vista delle due partite contro Torino e Feyenoord che decideranno la stagione giallorossa. Il giocatore sarà gestito da Mourinho per averlo in perfette condizioni per la finale di Tirana. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – MOURINHO FA LA SPESA IN PREMIER – Sono ben tre i giocatori della Premier League che Mourinho vorrebbe portare a Roma durante il prossimo mercato: si tratta di Wan-Bissaka e Matic del Manchester United, e Douglas Luiz dell’Aston Villa. Già allacciati i contatti…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:15 – “DYBALA ALL’INTER, FIRMA UN QUADRIENNALE” – Per la Gazzetta dello Sport oggi in edicola non ci sono dubbi: Paulo Dybala l’anno prossimo giocherà nell’Inter e firmerà a breve un contratto quadriennale con i nerazzurri. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:20 – CENA DI SQUADRA CON RISSA: AGGREDITI DUE GIORNALISTI – Ieri Lorenzo Pellegrini ha portato la squadra a cena in un ristorante del centro storico di Roma. Durante la serata però due giornalisti sono stati aggrediti dal servizio d’ordine del club giallorosso...LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

