Calciomercato Roma, Belotti come vice Abraham pista concreta

AS ROMA NEWS – La Roma non ha ancora abbandonato la pista che porta ad Andrea Belotti, centravanti del Torino che si libererà a parametro zero a giugno.

L’attaccante piace da sempre a Mourinho, e potrebbe essere il rinforzo giusto per i giallorossi, a caccia di un vice-Abraham che sia in grado di far rifiatare il centravanti inglese, praticamente sempre utilizzato dal tecnico portoghese.

Stando a quanto scrive oggi il quotidiano torinese La Stampa, la Roma sarebbe ancora in corsa per assicurarsi Belotti a parametro zero. Sul giocatore anche West Ham e Toronto, ma non è nemmeno da escludere a priori l’ipotesi di un suo rinnovo col Torino.

Fonte: La Stampa