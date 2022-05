Calciomercato Roma, si intensificano i contatti per Maxime Lopez: giallorossi davanti alla Lazio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Maxime Lopez ha una qualità superiore”. Mourinho lo disse in tempi non sospetti, prima della gara di ritorno col Sassuolo.

E ora, secondo Calciomercato.com, tra le richieste dello Special One è ben evidenziato il nome del regista francese. I primi contatti tra i club sono avvenuti circa un paio di mesi fa e si sarebbero intensificati in questi giorni.

Lopez è arrivato dal Marsiglia due anni fa per soli 2,5 milioni. Oggi ne vale cinque volte tanto. Una cifra comunque alla portata della Roma che col Sassuolo vanta un rapporto solido. I neroverdi sono interessati ad alcuni giovani giallorossi che potrebbero rientrare nell’affare.

Il ragazzo, intanto, sembra ammiccare in direzione della Capitale: ieri sui social ha pubblicato l’emoticon di un lupo e poi quella delle mani alzate. Tanti i commenti che lo invitavano a Trigoria. Il 24enne piace anche alla Lazio, ma i giallorossi sembrano in vantaggio.

Fonte: Calciomercato.com