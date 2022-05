ULTIME DA TRIGORIA – Out Karsdorp, Smalling e Zaniolo: tutti e tre verso il forfait per Torino-Roma

AS ROMA NEWS – Nell’allenamento odierno aperto alla stampa non arrivano buone notizie da Trigoria: non sono infatti in gruppo Karsdorp, Smalling, Zaniolo e Mkhitaryan.

Se l’assenza dell’armeno era scontata, lo stesso non può dirsi per gli altri tre. Zaniolo veniva dato per recuperato, ma a quanto pare deve ancora smaltire i problemi muscolari accusati nei giorni scorsi.

Assenti a sorpresa anche Karsdorp e Smalling: per il momento non sono state resi noti i motivi della loro assenza dal campo di allenamento. La speranza è che sia solo un riposo precauzionale.

Ma a due giorni da Torino-Roma, ultima giornata di campionato, è probabile che questi giocatori non verranno rischiati in vista della finale di Tirana.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini