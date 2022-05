Pellegrini porta a cena la squadra. I bodyguard della Roma picchiano due giornalisti: è caos

AS ROMA NEWS – Doveva essere una normale cena di squadra per cementare il gruppo prima delle due partite decisive della stagione, l’ultima di campionato a Torino e la finalissima di Tirana contro il Feyenoord, e invece la serata di ieri è stata funestata dall’aggressione del sevizio d’ordine della Roma ai danni di due giornalisti.

La vicenda è raccontata oggi dall’edizione on line de La Repubblica (M. Juric). Pellegrini aveva deciso di portare a cena tutta la squadra da Pierluigi, noto ristorante nel centro di Roma, e trascorrere insieme una serata tranquilla per stemperare tensioni e stanchezze nervose.

Quasi tutto lo spogliatoio (assenti gli inglesi Tammy Abraham, Smalling e Maitland-Niles, oltre a Veretout) presente, attorno ad un tavolo a forma di U. Poca segretezza, nessuna sala privata al buio di un ristorante. Solo una zona appartata e lontana da occhi indiscreti ma all’esterno, sotto le stelle di una splendida notte romana.

La serata di sorrisi però è stata funestata da un’episodio increscioso: due bodyguard della società giallorossa, dopo aver minacciato due cronisti, colpevoli di aver disturbato la cena dei calciatori facendo domande e scattando qualche foto, hanno pensato bene di passare ai fatti.

Un’aggressione in piena regola con spintoni, uno schiaffo e i due giornalisti attaccati con violenza al muro. Fatti incresciosi avvenuti davanti ai calciatori attoniti e a due poliziotti, che prontamente hanno cercato di calmare la situazione. Senza riuscirci granché. Uno dei giornalisti aggrediti, fa sapere Il Messaggero nella sua edizione on line, è stato Gianluca Lengua, reo di aver scattato delle foto dal primo piano di un appartamento adiacente al ristorante in cui i giocatori della Roma stavano cenando.

Come non bastasse, prosegue La Repubblica nella ricostruzione dei fatti, ad aggressione consumata un paio di calciatori, anzichè condannare quanto visto, si sono sentiti in diritto di rivolgere insulti ai giornalisti sul lavoro che stavano svolgendo. La scena è durata pochi minuti ma ha lasciato basiti tutti i presenti e a questo punto potrebbe avere ripercussioni legali per i protagonisti.

Fonte: La Repubblica / Il Messaggero