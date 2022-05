TORINO-ROMA, arbitra Irrati con Fabbri al VAR

NOTIZIE ROMA CALCIO – Venerdì la Roma sarà ospite del Torino per l’ultimo impegno di campionato, sfida che varrà un posto in Europa League per i giallorossi.

Il match sarà diretto da Irrati. Ad assisterlo i guardalinee Mondin e Mastrodonato. Quarto uomo Mercenaro, var Fabbri e avar Zufferli.

Questa le designazione completa per l’ultimo turno di campionato dei giallorossi:

Arbitro: IRRATI

Assistenti: MONDIN – MASTRODONATO

IV UOMO: MARCENARO

VAR: FABBRI

AVAR: ZUFFERLI